Путин поручил платно прививать от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня Владимир Путин заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент напомнил, что Россия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом, разработав сразу четыре собственные вакцины, признанные в мире. Глава государства отметил, что каждый россиянин старше 18 лет имеет возможность поставить прививку - добровольно и бесплатно.
"Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной – эффективность свыше 96 процентов. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины. Я уже говорил и на себе это испытал: может быть небольшой подъем температуры – все, это все побочные эффекты, но защита какая хорошая!", - поделился Путин.
Кроме того, он попросил правительство, власти регионов и бизнес "совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции". По словам главы государства много их работает в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве.
"В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", - дал поручение Владимир Путин.