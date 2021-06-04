Путин поручил платно прививать от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов
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Путин поручил платно прививать от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов

8:24:296/4/2021Фото: Кремлин.ру
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Глава государства отметил, что каждый россиянин старше 18 лет имеет возможность поставить прививку - добровольно и бесплатно. И напомнил, что сам прошел вакцинацию.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня Владимир Путин заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент напомнил, что Россия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом, разработав сразу четыре собственные вакцины, признанные в мире. Глава государства отметил, что каждый россиянин старше 18 лет имеет возможность поставить прививку - добровольно и бесплатно.

"Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной – эффективность свыше 96 процентов. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины. Я уже говорил и на себе это испытал: может быть небольшой подъем температуры – все, это все побочные эффекты, но защита какая хорошая!", - поделился Путин.

Кроме того, он попросил правительство, власти регионов и бизнес "совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции". По словам главы государства много их работает в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве.

"В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", - дал поручение Владимир Путин.

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