12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2021 году

12 июня в 1990 году I Съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России, где было прописано главенствующее положение Конституции России. Именно с этого дня РСФР прекратила свое существование и стала называться Российской Федерацией.
Именно 12 июня того же года состоялись выборы главы России, которым стал Борис Николаевич Ельцин - первый Президент России.
Через два года, в 1992 году этот день провозгласили праздником - Днем России.
Этот праздник является государственным выходным днем. В этот день проводятся праздничные мероприятия, идут концертные программы, людям предоставляется выходной день. У страиваются массовые шествия и гуляния - народ отдыхает.
В текущем 2021 году эта праздничная дата выпала в календаре на выходной день - субботу. В связи с чем в соответствии со статьей 153 ТК РФ выходной день переносится. Так у россиян получается в этом году целых три выходных подряд.
За такие выходные можно полноценно отдохнуть, уехав за город на дачу ил выехав на природу с близкими и друзьями. Стоит воспользоваться данной возможностью по полной программе, поскольку следующий долгий период отдыха россиянам выпадет лишь в ноябре на День народного единства.
Тем, кому "посчастливилось" работать в эти выходные, работа будет оплачиваться по двойному тарифу, как и за все выходы на работу в выходные дни.