12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2021 году
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12 июня — День России: История праздника и выходные дни в 2021 году

11:20:096/4/2021Фото: Pixabay
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Этот праздник является государственным выходным днем. В этот день проводятся праздничные мероприятия, идут концертные программы, людям предоставляется выходной день.

флаги России
Праздник зародился в 1992 году

12 июня в 1990 году I Съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России, где было прописано главенствующее положение Конституции России. Именно с этого дня РСФР прекратила свое существование и стала называться Российской Федерацией.

Именно 12 июня того же года состоялись выборы главы России, которым стал Борис Николаевич Ельцин - первый Президент России.

Через два года, в 1992 году этот день провозгласили праздником - Днем России.

Этот праздник является государственным выходным днем. В этот день проводятся праздничные мероприятия, идут концертные программы, людям предоставляется выходной день. У страиваются массовые шествия и гуляния - народ отдыхает.

В текущем 2021 году эта праздничная дата выпала в календаре на выходной день - субботу. В связи с чем в соответствии со статьей 153 ТК РФ выходной день переносится. Так у россиян получается в этом году целых три выходных подряд.

За такие выходные можно полноценно отдохнуть, уехав за город на дачу ил выехав на природу с близкими и друзьями. Стоит воспользоваться данной возможностью по полной программе, поскольку следующий долгий период отдыха россиянам выпадет лишь в ноябре на День народного единства.

Тем, кому "посчастливилось" работать в эти выходные, работа будет оплачиваться по двойному тарифу, как и за все выходы на работу в выходные дни.

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