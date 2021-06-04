Путин: Россия не обязана «кормить» Украину

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2021 отреагировал на слова о важности средств за транзит отечественного газа для Украины. Глава государства подчеркнул, что Москва не обязана всех «кормить».
"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить что ли?" - ответил Путин на замечание участника форума.
Ранее Путин поручил поручил организовать платную вакцинацию от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент попросил правительство, власти регионов и бизнес "совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции". По словам главы государства много их работает в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве.
"В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", - дал поручение Владимир Путин.