Со скандалом забрали семерых голодающих детей у матери: Они жили в нечеловеческих условиях. Смотрите видео
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Со скандалом забрали семерых голодающих детей у матери: Они жили в нечеловеческих условиях. Смотрите видео

9:55:356/4/2021Фото: КП/предоставлены Татьяной Осадчей
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Дети из многодетной семьи в Долгово постоянно находились без присмотра, еды и нормальных условий проживания. СК и прокуратура проверяют, куда смотрели органы опеки.

Дети жили в полной разрухе

Следователи Тогучина Новосибирской области начали работу по проверке бездействия органов опеки в случае с голодающими детьми в многодетной семье.

Сотрудники опеки забрали из дома семерых детей после публикаций в СМИ. Многодетная мать, в одиночку "растившая" своих детей, постоянно уходила из дома и практически не появлялась, дети были вынуждены пить жидкость с поверхности плиты и есть окурки. В доме не было ни еды, ни медикаментов, никаких условий для нормального проживания.

Соседи неблагополучной семьи из Долгово знали о ситуации и требовали от органов опеки действий по спасению детей. В результате семью поставили на учет, как неблагополучную и на этом успокоились. Дети остались в тех же условиях, как и раньше, и мать тоже продолжила заниматься тем, что ей больше всего нравилось — пить и гулять.

После того, как в СМИ осветили ситуацию с голодающими детьми, несовершеннолетних изъяли у матери. Как рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова, пятерых детей поместили в социальные учреждения, один по своему желанию стал жить у родственников, 19-летнего старшего мальчика с инвалидностью отправили в психоневрологический интернат.

Проверку работы органов опеки проводит прокуратура Новосибирской области, свою проверку проводит и СУ СК РФ по Новосибирской области.

"Следователями будет проведён весь комплекс проверочных мероприятий, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",— рассказала Кулешова.

В управлении МВДпо Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" рассказали, что распространенные в СМИ и соцсетях кадры жутких условий проживания детей относятся к прошлому году.

"По факту выявленной видеозаписи сотрудниками полиции организовано проведение проверки. Предварительно установлено, что данное видео снято в 2020-м году. В настоящее время в рамках проверки сотрудниками полиции осуществлен выезд по месту проживания семьи. Проверены условия проживания. На данный момент жилищно-бытовые условия не соответствуют опубликованным на видеозаписи. Семья стоит на профилактическом учете, на постоянной основе проводится профилактическая работа", - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

По данным минтруда Новосибирской области,  организована проверка, по результатам проверки службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района приняты меры по защите прав и законных интересов Матвея и несовершеннолетних детей, проживающих в семье.

"В связи с трудной жизненной ситуацией в семье принято решение о временном помещении детей в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По инициативе матери Матвея, социальными работниками оказывается содействие в сборе необходимых документов для его направления в государственное учреждение. Ситуация находится на постоянном контроле в министерстве труда и социального развития Новосибирской области", - прокомментировали в ведомстве.

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Матери развязали руки, можно дальше продолжать?

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