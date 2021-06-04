Со скандалом забрали семерых голодающих детей у матери: Они жили в нечеловеческих условиях. Смотрите видео

Следователи Тогучина Новосибирской области начали работу по проверке бездействия органов опеки в случае с голодающими детьми в многодетной семье.
Сотрудники опеки забрали из дома семерых детей после публикаций в СМИ. Многодетная мать, в одиночку "растившая" своих детей, постоянно уходила из дома и практически не появлялась, дети были вынуждены пить жидкость с поверхности плиты и есть окурки. В доме не было ни еды, ни медикаментов, никаких условий для нормального проживания.
Соседи неблагополучной семьи из Долгово знали о ситуации и требовали от органов опеки действий по спасению детей. В результате семью поставили на учет, как неблагополучную и на этом успокоились. Дети остались в тех же условиях, как и раньше, и мать тоже продолжила заниматься тем, что ей больше всего нравилось — пить и гулять.
После того, как в СМИ осветили ситуацию с голодающими детьми, несовершеннолетних изъяли у матери. Как рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова, пятерых детей поместили в социальные учреждения, один по своему желанию стал жить у родственников, 19-летнего старшего мальчика с инвалидностью отправили в психоневрологический интернат.
Проверку работы органов опеки проводит прокуратура Новосибирской области, свою проверку проводит и СУ СК РФ по Новосибирской области.
"Следователями будет проведён весь комплекс проверочных мероприятий, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение",— рассказала Кулешова.
В управлении МВДпо Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" рассказали, что распространенные в СМИ и соцсетях кадры жутких условий проживания детей относятся к прошлому году.
"По факту выявленной видеозаписи сотрудниками полиции организовано проведение проверки. Предварительно установлено, что данное видео снято в 2020-м году. В настоящее время в рамках проверки сотрудниками полиции осуществлен выезд по месту проживания семьи. Проверены условия проживания. На данный момент жилищно-бытовые условия не соответствуют опубликованным на видеозаписи. Семья стоит на профилактическом учете, на постоянной основе проводится профилактическая работа", - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.
По данным минтруда Новосибирской области, организована проверка, по результатам проверки службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района приняты меры по защите прав и законных интересов Матвея и несовершеннолетних детей, проживающих в семье.
"В связи с трудной жизненной ситуацией в семье принято решение о временном помещении детей в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. По инициативе матери Матвея, социальными работниками оказывается содействие в сборе необходимых документов для его направления в государственное учреждение. Ситуация находится на постоянном контроле в министерстве труда и социального развития Новосибирской области", - прокомментировали в ведомстве.