Рухнувший недостроенный дом раздавил трех детей: Тела мальчиков из-под бетонной плиты достали спасатели

В Воронежской области рухнувшая плита перекрытия недостроенного дома погребла под собой трех детей. Два 12-летних мальчика и один 8-летний погибли на месте. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
3 июня 2021 года в селе Копанище Лискинского района три мальчика вечером играли в недостроенном доме. После обрушения бетонных плит на место прибыла бригада поисково-спасательной службы, детей спасти не удалось, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Воронежской области.
Следователи назначат судмедэкспертизу для установления истинной причины смерти и дадут оценку действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию детей.
В комментариях под сообщением СМИ о трагедии жители региона стали перечислять адреса заброшенных недостроенных зданий, в которых постоянно играют дети. Возмущенные граждане требуют от властей принять меры по розыску и привлечению людей, оставляющих в общем доступе строения, представляющие угрозу жизни.