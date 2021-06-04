Рухнувший недостроенный дом раздавил трех детей: Тела мальчиков из-под бетонной плиты достали спасатели
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Рухнувший недостроенный дом раздавил трех детей: Тела мальчиков из-под бетонной плиты достали спасатели

10:24:366/4/2021Фото: СУ СК РФ по Воронежской области
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Трагедия унесла жизни троих мальчиков - двух 12-летних и одного 8-летнего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело

В Воронежской области рухнувшая плита перекрытия недостроенного дома погребла под собой трех детей. Два 12-летних мальчика и один 8-летний погибли на месте. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

3 июня 2021 года в селе Копанище Лискинского района три мальчика вечером играли в недостроенном доме. После обрушения бетонных плит на место прибыла бригада поисково-спасательной службы, детей спасти не удалось, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Воронежской области.

Следователи назначат судмедэкспертизу для установления истинной причины смерти и дадут оценку действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В комментариях под сообщением СМИ о трагедии жители региона стали перечислять адреса заброшенных недостроенных зданий, в которых постоянно играют дети. Возмущенные граждане требуют от властей принять меры по розыску и привлечению людей, оставляющих в общем доступе строения, представляющие угрозу жизни.

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