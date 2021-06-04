Полное днище: Отмороженный дегенерат Даня Милохин стал "молодежным лицом" петербургского форума

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
-Это, конечно, полное днище... "Молодёжным лицом" петербургского экономического форума выбрали Даню Милохина! Из сотен реально достойных молодых людей, учившихся, творивших, созидавших... Самое страшное, что молодёжь посмотрит, каких клоунов продвигают в лидеры, и подумает: "Да на фига нам к чему-то стремиться, если какой-то отмороженный дегенерат оказывается лучше нас, ничего в этой жизни не сделав". И я уверен, что это - заранее спланированная провокация.