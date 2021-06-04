Полное днище: Отмороженный дегенерат Даня Милохин стал "молодежным лицом" петербургского форума
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полное днище: Отмороженный дегенерат Даня Милохин стал "молодежным лицом" петербургского форума

10:08:226/4/2021Фото: Википедии
0

Молодёжь посмотрит, каких клоунов продвигают в лидеры, и подумает: "Да на фига нам к чему-то стремиться, если какой-то отмороженный дегенерат оказывается лучше нас, ничего в этой жизни не сделав".

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
Даня Милохин - известный российский тиктокер

-Это, конечно, полное днище... "Молодёжным лицом" петербургского экономического форума выбрали Даню Милохина! Из сотен реально достойных молодых людей, учившихся, творивших, созидавших... Самое страшное, что молодёжь посмотрит, каких клоунов продвигают в лидеры, и подумает: "Да на фига нам к чему-то стремиться, если какой-то отмороженный дегенерат оказывается лучше нас, ничего в этой жизни не сделав". И я уверен, что это - заранее спланированная провокация.
«Тромбоз, кома»: Модель скончалась за пару дней после прививки
Ресторан вызвал полицию на выпускном из-за наряда школьницы: фото
Все-таки заговорил: какие детали раскрыл Протасевич
Поезд насмерть сбил девять человек: подробности ЧП
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ресторан вызвал полицию на выпускном из-за наряда школьницы: фото
США нашли виновника пандемии коронавируса
Союзник России поставил оружие Украине: РФ сразу отреагировала
Потехи Урганта над искупавшемся в Черном море Лукашенко
форумлидерыклоунтиктокер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Тиктокер - герой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Со скандалом забрали семерых голодающих детей у матери: Они жили в нечеловеческих условиях. Смотрите видео
    9:55:35 6/4/2021
    Со скандалом забрали семерых голодающих детей у матери: Они жили в нечеловеческих условиях. Смотрите видео
    Путин: Россия не обязана «кормить» Украину
    9:26:24 6/4/2021
    Путин: Россия не обязана «кормить» Украину
    Когда сажать баклажаны по лунному календарю в июне 2021 года
    9:20:06 6/4/2021
    Когда сажать баклажаны по лунному календарю в июне 2021 года
    БердскПоловину цены путевки вернут за отдых детей в 27 лагерях Новосибирской области. В Бердске их два, но мест давно нет
    8:55:06 6/4/2021
    Половину цены путевки вернут за отдых детей в 27 лагерях Новосибирской области. В Бердске их два, но мест давно нет
    Бердск"Глаза поднимаю и вижу плесень": Шокируют вонь и протекающий потолок пациентов лор-отделения ЦГБ Бердска. Смотрите видео и фото
    8:36:15 6/4/2021
    "Глаза поднимаю и вижу плесень": Шокируют вонь и протекающий потолок пациентов лор-отделения ЦГБ Бердска. Смотрите видео и фото
    Путин поручил платно прививать от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов
    8:24:29 6/4/2021
    Путин поручил платно прививать от коронавируса приезжающих на заработки в Россию мигрантов
    Почему женщины в православии носят косынку, а у католиков нет?
    8:20:22 6/4/2021
    Почему женщины в православии носят косынку, а у католиков нет?
    «Аэрофлот» ожидает открытие авиасообщения с Египтом, чтобы компенсировать потери от Турции
    8:06:39 6/4/2021
    «Аэрофлот» ожидает открытие авиасообщения с Египтом, чтобы компенсировать потери от Турции
    БердскУникальные мотоциклы покажут в Бердске местные байкеры
    7:56:29 6/4/2021
    Уникальные мотоциклы покажут в Бердске местные байкеры
    Российскую теннисистку Яну Сизикову арестовали после матча «Ролан Гарос»
    7:25:40 6/4/2021
    Российскую теннисистку Яну Сизикову арестовали после матча «Ролан Гарос»