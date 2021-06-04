Какие дни отдыхаем на майские праздники 2022, озвучил Минтруд

Майские выходные в 2022 году будут раздельными, сообщается в проекте, который подготовило Министерство труда и соцразвития. Таким образом, если предложение ведомства утвердят, россияне будут отдыхать с 30 апреля - 3 мая, а также 7-10 мая.
Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенести на 3 мая и 10 мая.
Так что практику непрерывных майских праздников, как это было в 2021 году, продолжать не будут. Напомним, что Владимир Путин в этом году согласился объединить майские праздники и сделать между ними четыре нерабочих дня ради сокращения распространения коронавируса.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что глава Минтруда Антон Котяков назвал даты новогодних каникул-2022.