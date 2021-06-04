Какие дни отдыхаем на майские праздники 2022, озвучил Минтруд
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Какие дни отдыхаем на майские праздники 2022, озвучил Минтруд

10:41:306/4/2021Фото: pixabay.com
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Стало известно, будут ли Первомай и День Победы соединять нерабочими днями, как это было в 2021 году.

цветы, деревья
Минтруд предложил сделать майские праздники в 2022 году раздельными

Майские выходные в 2022 году будут раздельными, сообщается в проекте, который подготовило Министерство труда и соцразвития. Таким образом, если предложение ведомства утвердят, россияне будут отдыхать с 30 апреля - 3 мая, а также 7-10 мая.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенести на 3 мая и 10 мая.

Так что практику непрерывных майских праздников, как это было в 2021 году, продолжать не будут. Напомним, что Владимир Путин в этом году согласился объединить майские праздники и сделать между ними четыре нерабочих дня ради сокращения распространения коронавируса.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что глава Минтруда Антон Котяков назвал даты новогодних каникул-2022.

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