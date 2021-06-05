Календарь дачника на 5 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

05 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 22%. Восход Луны в 02:26, а закат в 15:25.
Хронология лунных дней
- 24 лунный день c 02:17 04.06.2021 по 02:26 05.06.2021
- 25 лунный день c 02:26 05.06.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.
Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.
Благоприятно в овне:
- вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
- прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
- обработка от вредителей и болезней;
- сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
- уборка на длительное хранение всех культур;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос и заготовка дров;
- сбор лекарственных растений на сушку;
- сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:
- посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
- обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
- сухая подкормка;
- сбор плодов деревьев и кустов;
- консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
- овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
- пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
- полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
- посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
- обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
- пикировка, пересадка, укоренение;
- пасынкование;
- полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
- подкормки, иначе можно сжечь растение.
25 лунный день (±)
5 июня 2021 года в 12:00 — 25 лунный день. Время созерцания и глубокого познания. Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.
Рекомендуется в 25 лунный день:
- посадка и посев культур, дающих корнеплоды: лук, картофель, свекла, бобовые, морковь, репа, редька и т.д.;
- выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
- прополка, вспашка, рыхление;
- органическая подкормка;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сушка плодов, трав, корней лекарственных растений;
- благоустройство сада.
Не рекомендуется в 25 лунный день:
- обильный полив;
- работа с корнями, повреждение может привести к гибели растения;
- прищипывание и пикировка.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Источник: mirkosmosa.ru