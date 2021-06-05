С Днём эколога 5 июня: зеленые открытки и классные поздравления
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С Днём эколога 5 июня: зеленые открытки и классные поздравления

1:01:386/5/2021Фото: bipbap.ru
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День эколога — профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды.

День эколога

С Днём эколога! Удачи
Самой яркой и большой,
Пусть решаются задачи
Все с холодной головой.

Станет жизнь ещё прекрасней,
Веселее и бодрей,
Пусть в ней будет только счастье
И полно классных идей!

День эколога

В День окружающей среды
Позвольте вас поздравить,
И труд, достойный похвалы,
Воистину прославить!

Чтоб речка чистою была,
Травинка зеленела,
Чтобы Земля дышать могла,
Вы трудитесь умело!

Пускай удача и успех
Везде сопровождают,
Без проволочек и помех
Вас всюду пропускают!

Пусть будет радость от души
За праведное дело,
Вы покоряйте рубежи
И в бой идите смело!

День эколога

С Днем эколога сегодня
Вас сердечно поздравляю,
И Вселенную беречь
Чутко, нежно вам желаю.

Вдохновение пусть дарит
Окружающий вам мир,
Чистота и справедливость
В жизни ваш ориентир.

День эколога

С днем эколога сегодня
Поздравляю всех на свете,
Должен охранять природу
Всяк, живущий на планете.

Я экологам желаю
Пополнять свои ряды,
Ваша миссия — охрана
Окружающей среды.

Я желаю год за годом,
Чтоб к своей вы цели шли,
Для грядущих чтоб потомков
Нашу Землю сберегли.

День эколога

Источник: bipbap.ru, http://pozdravok.ru

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