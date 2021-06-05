Горячая и красивая пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были одной из самых горячих пар Голливуда с 2002 года, пока они не объявили о его расставании в 2004 году, но в наши дни все доказательства указывают на воссоединение.
Впервые они встретились во время съемок фильма «Джильи» в 2001 году, когда Лопес, которой сейчас 51 год, все еще была замужем за Крисом Джаддом. Вскоре после объявления о том, что она подала на развод, Лопес и Аффлек обнародовали свои отношения.
Они обручились в 2002 году и широко освещались в СМИ. Фактически, освещение в СМИ было настолько широким, что Беннифер считается хотя бы частично ответственным за привнесение цветных драгоценных камней в сферу американской моды, когда Аффлек, которому сейчас 48 лет, предложил розовый камень, который, как сообщается, стоил 2,5 миллиона долларов.
Медиа-цирк, который следил за их жизнью, не просто повлиял на модные тенденции, однако, когда он стал настолько интенсивным, пара сказала, что это была причина, по которой они отложили свадьбу.
Однако всего через несколько месяцев они полностью разорвали отношения. В последующие годы эти двое держались в секрете о разрыве, но в конечном итоге выяснилось, что внимание общественности сказалось на них.
Тем не менее, они оставались дружелюбными друг к другу и продолжали поддерживать различные отношения. Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, с которой у него трое детей: Вайолет, 15 лет, Серафина, 12 лет, и Сэмюэл 9. У Лопеса 13-летние близнецы, Макс и Эмме, от бывшего мужа Марка Энтони.
После шокирующего разрыва Лопеса и Алекса Родригеса в апреле звезда «Хастлеров» снова проводила время с Аффлеком. Поначалу их встречи, как сообщается, были дружескими, а не романтическими, но по мере того, как они становились все более частыми, предположения о воссоединении между ними стали безудержными.
Эти двое были замечены во время бегства в Монтану, прежде чем Аффлек был замечен в гостях у Лопеса в Майами, где они даже были замечены целующимися. Вскоре после этого звезде «Фарго» пришлось вернуться в Лос-Анджелес, чтобы провести время со своей семьей, но от Лопес не отстал.
На фотографиях, недавно полученных Page Six, звезды A-list были запечатлены обнимающимися друг с другом, когда они направлялись на обед в понедельник вечером.
Двое сладко обняли друг друга, пока они шли в ресторан в Западном Голливуде, почти подтверждая, что они возобновили свой роман.
Источник: foxnews.com