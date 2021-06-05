Горячая и красивая пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Горячая и красивая пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

9:52:336/5/2021,Нейт ДэйФото: instagram.com/jlo & instagram.com/benaffleck
0

Впервые они встретились во время съемок фильма «Джильи» в 2001 году, когда Лопес, которой сейчас 51 год, все еще была замужем за Крисом Джаддом.

Дженнифер Лопес, Бен Аффлек: Их отношения на протяжении многих лет

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были одной из самых горячих пар Голливуда с 2002 года, пока они не объявили о его расставании в 2004 году, но в наши дни все доказательства указывают на воссоединение.

Впервые они встретились во время съемок фильма «Джильи» в 2001 году, когда Лопес, которой сейчас 51 год, все еще была замужем за Крисом Джаддом. Вскоре после объявления о том, что она подала на развод, Лопес и Аффлек обнародовали свои отношения.

Они обручились в 2002 году и широко освещались в СМИ. Фактически, освещение в СМИ было настолько широким, что Беннифер считается хотя бы частично ответственным за привнесение цветных драгоценных камней в сферу американской моды, когда Аффлек, которому сейчас 48 лет, предложил розовый камень, который, как сообщается, стоил 2,5 миллиона долларов.
Медиа-цирк, который следил за их жизнью, не просто повлиял на модные тенденции, однако, когда он стал настолько интенсивным, пара сказала, что это была причина, по которой они отложили свадьбу.

Однако всего через несколько месяцев они полностью разорвали отношения. В последующие годы эти двое держались в секрете о разрыве, но в конечном итоге выяснилось, что внимание общественности сказалось на них.
Тем не менее, они оставались дружелюбными друг к другу и продолжали поддерживать различные отношения. Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, с которой у него трое детей: Вайолет, 15 лет, Серафина, 12 лет, и Сэмюэл 9. У Лопеса 13-летние близнецы, Макс и Эмме, от бывшего мужа Марка Энтони.

После шокирующего разрыва Лопеса и Алекса Родригеса в апреле звезда «Хастлеров» снова проводила время с Аффлеком. Поначалу их встречи, как сообщается, были дружескими, а не романтическими, но по мере того, как они становились все более частыми, предположения о воссоединении между ними стали безудержными.
Эти двое были замечены во время бегства в Монтану, прежде чем Аффлек был замечен в гостях у Лопеса в Майами, где они даже были замечены целующимися. Вскоре после этого звезде «Фарго» пришлось вернуться в Лос-Анджелес, чтобы провести время со своей семьей, но от Лопес не отстал.
На фотографиях, недавно полученных Page Six, звезды A-list были запечатлены обнимающимися друг с другом, когда они направлялись на обед в понедельник вечером.
Двое сладко обняли друг друга, пока они шли в ресторан в Западном Голливуде, почти подтверждая, что они возобновили свой роман.

Источник: foxnews.com

С дочерью Любови Успенской случилась беда
Бывший командир «Азова» поведал о деяниях Протасевича в Донбассе
Печальная весть о сломавшей челюсть дочери Успенской
Мэр Риги обратился к белорусским хоккеистам после инцидента
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не закрывайте глаза на такое - это явные признаки тромба
В Кремле прокомментировали отказ от доллара в ФНБ
Модель не перенесла последствий популярной прививки
Протасевич показал истинное отношение к Лукашенко: заявление
певицаактерссорапомирились
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Надолго ли?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пенсонный фонд назвал факторы, влияющие на размер пенсии россиян
    9:47:00 6/5/2021
    Пенсонный фонд назвал факторы, влияющие на размер пенсии россиян
    15 книг, рекомендуемых к прочтению школьникам на лето от мэра Москвы
    9:43:49 6/5/2021
    15 книг, рекомендуемых к прочтению школьникам на лето от мэра Москвы
    Удачные дни для пересадки и посева в июне 2021 года по лунному календарю
    9:40:37 6/5/2021
    Удачные дни для пересадки и посева в июне 2021 года по лунному календарю
    2,5 млрд рублей ежемесячной доплаты к пенсии отправил ПФР льготникам: кто получил?
    9:40:12 6/5/2021
    2,5 млрд рублей ежемесячной доплаты к пенсии отправил ПФР льготникам: кто получил?
    ПФР обратился к россиянам по поводу заявлений
    9:36:38 6/5/2021
    ПФР обратился к россиянам по поводу заявлений
    Бердск"Сердце обливается, как только представлю, что их могли убить и съесть": Двух лошадей Дольку и Милку ищет хозяйка в поселке за Бердском
    9:33:34 6/5/2021
    "Сердце обливается, как только представлю, что их могли убить и съесть": Двух лошадей Дольку и Милку ищет хозяйка в поселке за Бердском
    БердскЛюбовь с первого взгляда и три года подготовки к семейной жизни: свадьба Ивана и прекрасной Алины 4 июня 2021 года
    9:31:57 6/5/2021
    Любовь с первого взгляда и три года подготовки к семейной жизни: свадьба Ивана и прекрасной Алины 4 июня 2021 года
    Бердск"Когда получают пулю, то скулят, как собаки сутулые": Что думают об освобождении из СИЗО полицейского Александра Гусева застрелившего 19-летнего парня во время задержания жители Сибири
    9:29:35 6/5/2021
    "Когда получают пулю, то скулят, как собаки сутулые": Что думают об освобождении из СИЗО полицейского Александра Гусева застрелившего 19-летнего парня во время задержания жители Сибири
    БердскСовершенно секретная свадьба Станислава и красавицы Олеси в необычном платье 4 июня в Бердске
    9:25:57 6/5/2021
    Совершенно секретная свадьба Станислава и красавицы Олеси в необычном платье 4 июня в Бердске
    Владимир Путин открыл памятник царю-миротворцу Александру III на Гатчине
    9:15:26 6/5/2021
    Владимир Путин открыл памятник царю-миротворцу Александру III на Гатчине