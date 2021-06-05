Неповторимые открытки с Днём эколога от дизайнера на 5 июня и славные поздравления

Мы живем в этом мире большом,
И повсюду нас природа окружает.
Лес, поля, горы, степи — наш дом.
«Экологией» взаимосвязь называем.
Эколог — он за окружающую среду в ответе:
За сохранность лесов, чистоту водоемов.
Чтобы жизнь продолжалась на нашей планете.
С Днём эколога вас поздравляем!
Как сохранить природу планеты?
Как водоёмы очистить на ней?
Как защитить всех животных на свете
От вымирания и от людей?
Экологи знают на это ответы,
Земные защитники, воины Добра!
Сегодня, в праздник природы и света
Кричим в вашу честь громовое «ура!»
Как прекрасен этот мир
С гордостью скажу!
И в прекрасный этот день
Благодарность Вам дарю.
Пусть успех Вас озаряет
И подарит вам настрой,
Чтоб работалось прекрасно
С чистой, светлою душой!
Я сегодня поздравляю,
Братство благородное.
Тех, кто дело защищает,
Важное, народное.
Ваш великий, славный труд,
Для вселенной дорог!
Будь здоров и процветай,
Милый наш эколог.
Пусть решаются всегда,
Сложные задачи.
В жизни выбранный маршрут,
Принесет удачу.
Источник: pozdravok.ru