Неповторимые открытки с Днём эколога от дизайнера на 5 июня и славные поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Неповторимые открытки с Днём эколога от дизайнера на 5 июня и славные поздравления

9:40:406/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

День эколога – профессиональный праздник специалистов, которые осуществляет природоохранную деятельность.

День эколога

Мы живем в этом мире большом,
И повсюду нас природа окружает.
Лес, поля, горы, степи — наш дом.
«Экологией» взаимосвязь называем.

Эколог — он за окружающую среду в ответе:
За сохранность лесов, чистоту водоемов.
Чтобы жизнь продолжалась на нашей планете.
С Днём эколога вас поздравляем!

День эколога

Как сохранить природу планеты?
Как водоёмы очистить на ней?
Как защитить всех животных на свете
От вымирания и от людей?

Экологи знают на это ответы,
Земные защитники, воины Добра!
Сегодня, в праздник природы и света
Кричим в вашу честь громовое «ура!»

День эколога

Как прекрасен этот мир
С гордостью скажу!
И в прекрасный этот день
Благодарность Вам дарю.

Пусть успех Вас озаряет
И подарит вам настрой,
Чтоб работалось прекрасно
С чистой, светлою душой!

День эколога

Я сегодня поздравляю,
Братство благородное.
Тех, кто дело защищает,
Важное, народное.

Ваш великий, славный труд,
Для вселенной дорог!
Будь здоров и процветай,
Милый наш эколог.

Пусть решаются всегда,
Сложные задачи.
В жизни выбранный маршрут,
Принесет удачу.

День эколога

Источник: pozdravok.ru

На 58-м году жизни умерла известная актриса
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Неприятность для тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Мгновенная смерть девушки на мосту: всего 16 лет
Раздевшаяся в бане Королева поразила фанатов: смело в 47 лет
«Тромбоз, кома»: Модель скончалась за пару дней после прививки
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень эколога
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Неповторимые открытки с Днём эколога от дизайнера на 5 июня и славные поздравления
    9:40:40 6/5/2021
    Неповторимые открытки с Днём эколога от дизайнера на 5 июня и славные поздравления
    "Ангарскому маньяку" к двум пожизненным срокам добавили еще 10 лет: Он изнасиловал и убил более 80 женщин. Смотрите видео
    9:35:15 6/5/2021
    "Ангарскому маньяку" к двум пожизненным срокам добавили еще 10 лет: Он изнасиловал и убил более 80 женщин. Смотрите видео
    Календарь дачника на 5 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:31 6/5/2021
    Календарь дачника на 5 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Путин назвал сроки свободного выезда россиян за границу
    9:08:13 6/5/2021
    Путин назвал сроки свободного выезда россиян за границу
    БердскВ жестком ДТП водителя зажало в салоне Toyota в Бердске. На заднем сидении ехала девочка
    8:41:44 6/5/2021
    В жестком ДТП водителя зажало в салоне Toyota в Бердске. На заднем сидении ехала девочка
    Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:42 6/5/2021
    Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июня 2021 в России и мире
    7:40:10 6/5/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июня 2021 в России и мире
    БердскЗаморозки и град идут в Бердск 5 июня: почему сегодня последний день для посадки огурцов
    6:30:06 6/5/2021
    Заморозки и град идут в Бердск 5 июня: почему сегодня последний день для посадки огурцов
    БердскМагнитная буря 5 июня 2021 года: Вероятность удара по метеопатам определит направление и скорость "солнечного ветра"
    5:45:48 6/5/2021
    Магнитная буря 5 июня 2021 года: Вероятность удара по метеопатам определит направление и скорость "солнечного ветра"
    5 июня - с Днём образования российской полиции открытки торжественные и поздравления для самых мужественных
    5:00:49 6/5/2021
    5 июня - с Днём образования российской полиции открытки торжественные и поздравления для самых мужественных