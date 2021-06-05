5 июня - с Днём образования российской полиции открытки торжественные и поздравления для самых мужественных

Вы главные охранники порядка всей страны,
Присяге и Родине Вы всегда на сто процентов верны!
Сегодня мы всей Россией Вас от души поздравляем,
И конечно же спокойных смен всегда желаем!
Пусть семья будет для Вас поддержкой и надежным тылом,
Грусть уйдет и дорогу чтобы навсегда забыла!
Вы наше спокойствие и порядок во всей стране обеспечиваете,
И всегда поможете в беде нашему соотечественнику!
Вы всегда на страже законов российских стоите,
Даже в свой праздник без дела много не говорите!
Поздравления с Днем полиции от нас примите,
Хочется пожелать – спокойно и тихо Вы живите!
Раскрываемости больше во всех глухих делах,
А преступники, чтоб были только в сновидениях и мечтах!
Мы гордимся Вами, родины верные, надежные сыны,
И знайте, что в этой жизни никогда не будете Вы одни!
Ваш сегодня праздник отмечаем, доблестная полиция,
Всех хранителей порядка поздравляем, работники юстиции!
В это день образовалась служба Ваша на века,
Как поется в старой песне она и опасна, и трудна!
Желаем, чтобы дела всегда раскрывались с успехом,
А в жизни, чтоб больше было радости, смеха!
Здоровье никогда чтобы Вас не подводило,
А дружба с коллегами крепкий характер носила!
Этот день особенный для всех Вас, полицейские, и нас,
Службу в органах несете, охраняете порядок, нас!
Поздравляем искренне и всей большой страной,
Вы вселяете уверенность и несете стране покой!
Хоть на службе все Вы серьезны, веселитесь сегодня от души,
А когда выходите на дело, то ужасно хороши!
Бодрости и мужества, сил больших и успеха,
Мирного неба над страной, и дружного смеха!
Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru