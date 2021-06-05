С Днём русского языка 6 июня: уникальные открытки и звучные поздравления
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С Днём русского языка 6 июня: уникальные открытки и звучные поздравления

6:20:206/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление современного русского языка.

День русского языка, Пушкинский день

Самый красивый язык на планете
Без капли сомнения — русский язык!
Лишь с ним описать своих чувств многоцветье
Каждый способен, набор слов велик.

Беречь свою речь для себя, для потомков
Каждый обязан, как будто дитя.
Язык будет жить на земле этой столько,
Сколько все русские люди хотят!

День русского языка, Пушкинский день

Он могуч и он велик,
Русский наш родной язык,
И приятной речи нашей
Нет на всей планете краше.

Не одно тысячелетье
Пусть язык живёт на свете,
И культуру бережёт,
Внукам всё передаёт!

День русского языка, Пушкинский день

Велик и могуч русский язык —
Слова нам с детства знакомы,
В нем слышим мы шепот лесного ручья,
Скрип ставень родного дома.

В нем Волги и Лены ширь, глубина,
Уральских гор крепость и сила
И для меня среди всех языков
Русского нет красивей.

Русский язык, для меня он родной,
Он дедом и прадедом дан,
Пусть он звучит гимном мира, добра
Для всех континентов и стран.

День русского языка, Пушкинский день

День русского сегодня,
Сердечно поздравляю,
Вам речи чистой, грамотной
Я от души желаю.

Грамматика пусть ваша
Ничуть пусть не хромает,
Желание совершенства
Пускай не покидает.

Пускай не засоряют
Вам скверны лексикон,
А языку сегодня —
Большой-большой поклон.

День русского языка, Пушкинский день

Источник: pozdravok.ru

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