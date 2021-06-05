С Днём мелиоратора открытки и поздравления на 6 июня 2021 года

Осушить можете землю,
Коль потребует она.
Вы — пример служенья делу,
Знает вся наша страна.
Поздравляем с этим днем,
Новых подвигов все ждем.
Будьте радостны, способны,
Лучшей жизни вы достойны.
Целей важных добиваться,
В счастьи, радости купаться.
Твой труд очень важен и дорог,
Ведь трудишься ты на земле!
Будь счастлив, без отговорок,
Желаю всех благ я тебе:
Здоровья, любви и достатка,
Хорошего лишь настроения,
Гармонии, мира, порядка
И целей всех достижения!
Сегодня день особый — и поздравок в награду
Получит за заслуги свои мелиоратор.
Он может сделать чудо — и осушить болото,
В бесплодную пустыню пустить живую воду.
Пусть, где была пустыня, шумит фруктовый сад,
И все мелиоратору «Спасибо!» говорят!
Сегодня день особый, интересный,
День мелиоратора, вот это да,
Особый вклад он вносит ежедневно,
И с этим поздравляю я тебя.
Тебе желаю в этот день достатка,
Терпимости, удачи и добра,
Чтобы в хозяйстве было все в порядке,
Чтоб плодородною была земля!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru