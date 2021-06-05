С Днём мелиоратора открытки и поздравления на 6 июня 2021 года
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С Днём мелиоратора открытки и поздравления на 6 июня 2021 года

10:20:086/5/2021Фото: bipbap.ru
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День мелиоратора отмечается ежегодно в первое воскресенье июня.

День мелиоратора

Осушить можете землю,
Коль потребует она.
Вы — пример служенья делу,
Знает вся наша страна.
Поздравляем с этим днем,
Новых подвигов все ждем.
Будьте радостны, способны,
Лучшей жизни вы достойны.
Целей важных добиваться,
В счастьи, радости купаться.

День мелиоратора

Твой труд очень важен и дорог,
Ведь трудишься ты на земле!
Будь счастлив, без отговорок,
Желаю всех благ я тебе:

Здоровья, любви и достатка,
Хорошего лишь настроения,
Гармонии, мира, порядка
И целей всех достижения!

День мелиоратора

Сегодня день особый — и поздравок в награду
Получит за заслуги свои мелиоратор.
Он может сделать чудо — и осушить болото,
В бесплодную пустыню пустить живую воду.
Пусть, где была пустыня, шумит фруктовый сад,
И все мелиоратору «Спасибо!» говорят!

День мелиоратора

Сегодня день особый, интересный,
День мелиоратора, вот это да,
Особый вклад он вносит ежедневно,
И с этим поздравляю я тебя.

Тебе желаю в этот день достатка,
Терпимости, удачи и добра,
Чтобы в хозяйстве было все в порядке,
Чтоб плодородною была земля!

День мелиоратора

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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