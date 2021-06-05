2,5 млрд рублей ежемесячной доплаты к пенсии отправил ПФР льготникам: кто получил?
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2,5 млрд рублей ежемесячной доплаты к пенсии отправил ПФР льготникам: кто получил?

9:40:126/5/2021Фото: pixabay.com
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К федеральным льготникам относятся инвалиды 1,2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники войны, «чернобыльцы» и некоторые другие.

рубли
2 с половиной миллиарда на выплаты федеральным льготникам

Федеральным льготникам, к числу которых относятся инвалиды 1,2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники войны, «чернобыльцы» и ряд других категорий, по линии Пенсионного фонда устанавливается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Её размер зависит от категории получателя.

Выплата носит заявительный характер, однако для отдельных категорий выплата сегодня специалистами ПФР устанавливается в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке. Речь идет о категории, которая наиболее нуждается в такой услуге – это инвалиды и дети-инвалиды. Начиная с августа прошлого года им не нужно подавать заявление на оформление ЕДВ лично - специалисты Пенсионного фонда сделают все самостоятельно. Выплата оформляется по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления сведений в ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Другие категории льготников без труда могут подать заявление дистанционно в электронном виде через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР.
Напомним, что и сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит в МСЭ заочно, на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта 2020 года.
Важно, что и при смене группы инвалидности специалисты Пенсионного фонда устанавливают новый размер ЕДВ самостоятельно по данным ФРИ без заявления гражданина. Информация будет отображена в Личном кабинете на сайте ПФР.
В текущем году органы ПФР Новосибирской области уже направили более 2,5 миллиардов рублей на осуществление ЕДВ федеральным льготникам.

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