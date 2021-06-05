Пенсонный фонд назвал факторы, влияющие на размер пенсии россиян
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Пенсонный фонд назвал факторы, влияющие на размер пенсии россиян

9:47:006/5/2021Фото: pixabay.com
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В определенных ситуациях на выплату влияет не факт работы, а факт учебы.

В определенных ситуациях на выплату влияет не факт работы, а факт учебы

Действующее пенсионное законодательство предусматривает ряд случаев, в которых факт трудовой деятельности влияет на осуществление выплаты пенсии или иной выплаты по линии ПФР (либо на право, либо на её размер). В этих случаях о факте работы необходимо сообщить в Пенсионный фонд.
К числу таких выплат относятся:
компенсационные выплаты, которые производятся только неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами;
социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума;
страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца одному из членов семьи, занятым уходом за лицами, не достигшими возраста 14 лет;
социальная пенсия по старости;
досрочная пенсия, установленная безработным гражданам по предложению службы занятости;
повышение к фиксированной выплате страховой пенсии за сельский стаж, которое выплачивается только неработающим, проживающим в селе;
дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ;
доплаты к пенсии летчикам, работникам угольной промышленности, «ядерщикам» при осуществлении работы, дающей право на установление доплаты;
пенсия за выслугу лет госслужащим при осуществлении работы в должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

В определенных ситуациях на выплату влияет не факт работы, а факт учебы. Например, если получатель пенсии по случаю потери кормильца отчислен из учебного учреждения, в котором он обучался на очном отделении, у него прекращается право на получение пенсии. Это же касается и пенсионеров, получающих доплату к страховой пенсии по старости за находящихся на иждивении детей-студентов.

Сообщить в ПФР об обстоятельствах, влекущих изменение размера выплаты либо её прекращение, следует в большинстве случаев на следующий рабочий день после их наступления. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в клиентскую службу ПФР, а также по почте или через Личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения).

В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать ПФР об этих обстоятельствах, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии. Если этого не сделать, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.

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