ПФР обратился к россиянам по поводу заявлений
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ПФР обратился к россиянам по поводу заявлений

9:36:386/5/2021Фото: pixabay.com
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Целый ряд услуг Пенсионный фонд сегодня предоставляет гражданам в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке.

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Целый ряд услуг Пенсионный фонд сегодня предоставляет гражданам в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке, что освобождает в целом ряде ситуаций новосибирцев обращаться в органы ПФР.
Сегодня в проактивном режиме специалисты Пенсионного фонда самостоятельно устанавливают материнский капитал, оформляют СНИЛС на новорожденных. Как только рождается ребенок, он сразу регистрируется в системе обязательного пенсионного страхования (ПФР делает это по данным ЗАГСа) и на него оформляется сертификат на материнский капитал (при наличии права).

Оформленные СНИЛС и сертификат отправляются маме в Личный кабинет в электронном виде. Для этого мама должна быть зарегистрирована в ЕСИА (на портале госуслуг). Информацию об услуге можно просмотреть в Личном кабинете на сайте ПФР (в истории обращений - проактивное уведомление) либо на портале госуслуг (в разделе уведомлений). Электронная версия данных документов имеет ту же «силу», что и бумажный вариант.

Также в проактивном режиме устанавливается фиксированная выплата в повышенном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, которым установлена инвалидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая инвалидам 1,2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра инвалидов - ФРИ). Со следующего года все выплаты по инвалидности, в том числе и пенсия по инвалидности, будут устанавливаться специалистами ПФР в проактивном режиме.
В проактивном режиме производится и перерасчет пенсий работающим пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность. В беззаявительном порядке им специалистами органов ПФР производится перерасчет с учетом «пропущенных» в период работы индексаций.

Действует проактив и по продлению выплат. В связи с действующей эпидемиологической ситуацией ряд выплат Пенсионный фонд продлевает без заявления граждан в автоматическом режиме. Так, на основании сведений, поступающих из МСЭ, органы ПФР продлевают инвалидам выплату уже назначенных им пенсии по инвалидности и ЕДВ в автоматическом режиме. Такой порядок будет действовать как минимум до 1 октября 2021 года.

Проактивное предоставление услуг – это очень удобно в первую очередь для граждан, для семьи с детьми, для маломобильных групп населения, для работающих граждан. Особенно сегодня, в период сложно эпидемиологической ситуации.

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