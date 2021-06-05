Совершенно секретная свадьба Станислава и красавицы Олеси в необычном платье 4 июня в Бердске
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Совершенно секретная свадьба Станислава и красавицы Олеси в необычном платье 4 июня в Бердске

9:25:576/5/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Прекрасный свадебный букет в руках у Олеси — нежные розовые и белые розы. Станислав в строгом синем костюме, белой рубашке, бордовом галстуке, в петлице — розы, свидетельство о браке в руках.

Станислав и Олеся стали мужем и женой 4 июня 2021 года в Бердске

4 июня 2021 года, в ЗАГСе Бердска самая прекрасная девушка в самом необычном платье Олеся и серьезный мужчина Станислав стали семьей.

Пара замечательная. На Олесю заглядывались все прохожие — настолько жена у Станислава красавица. Платье всё расшито, по подолу необычное кружево, даже жалко, что ложится на ступеньки. Придерживал юбки молодой жене, чтобы помочь спуститься по лестнице, заботливый муж Станислав. Прекрасный свадебный букет в руках у Олеси — нежные розовые и белые розы. Станислав в строгом синем костюме, белой рубашке, бордовом галстуке, в петлице — розы, свидетельство о браке в руках.

Олеся вполне могла бы быть актрисой, настолько фотогенична — на всех фотографиях она получилась замечательно, а Станислав, наверное, мог бы работать в какой-то спецслужбе. Единственная свадьба, диктофонная запись с которой таинственно исчезла. Остались записи до и после, а интервью Станислава и Олеси не существует.

В памяти остался спор мужа и жены по вопросу количества детей в семье. Станислав настаивал на четырех, а Олеся соглашалась на двух — мальчике и девочке.
«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет Станислава и Олесю с днем свадьбы, желает красивой паре любви, счастья, чтоб совместная жизнь была легкой и радостной, чтоб в семье спорили только по поводу количества детей и жили дружно.

Свидетельство о браке и поцелуй на ступенях ЗАГСа Бердска

Красивая пара - Станислав и Олеся

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