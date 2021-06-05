Виды вытяжных вентиляторов
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Виды вытяжных вентиляторов

1:00:406/5/2021Фото: vencon.ua
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Для предотвращения скопления конденсата устанавливают вытяжные вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха и вывод влаги.

Виды вытяжных вентиляторов

В помещениях с источниками воды постоянно высокий уровень влажности, а в случае с кухней — еще и испарения различных веществ. В таких условиях быстро портится отделка, мебель и бытовая техника. Для предотвращения скопления конденсата устанавливают вытяжные вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха и вывод влаги.

Вытяжные вентиляторы в ванную комнату


Обычно в ванной имеется воздухоотвод, к которому крепится вентилятор для обеспечения принудительного движения воздуха. По принципу работы они бывают 2-х видов:


  • простой;
  • автоматический.

Первый начинает работать после включения. Это может быть отдельный выключатель или соединение со светом в ванной комнате. Вентилятор для ванной комнаты будет работать, пока человек находится в помещении, что удобно, но не гарантирует качественного проветривания.

Автоматический оснащен специальным датчиком, который реагирует на уровень влажности и запускает вентилятор. Такая модель потребляет больше электроэнергии, но гарантирует полное исчезновение конденсата.

В выключенном состоянии простые устройства могут пропускать неприятный запах от соседей или с улицы. Чтобы это предотвратить, можно выбрать вытяжной вентилятор с обратным клапаном, которой блокирует поступление воздуха снаружи квартиры.

Вентиляторы на кухню


Качественный и правильно установленный вентилятор на кухне способен выполнять сразу несколько функций:


  • удалять все запахи;
  • снижать количество влаги в помещении;
  • выводить жирные частицы;
  • уменьшать температуру воздуха в помещении.

Доступны несколько вариантов установки — от оконного до настенного. Первый монтируется в оконную раму, а поток направлен сразу на улицу. Вентилятор вытяжной канальный устанавливается в вентиляционные коммуникации.

Обладает достаточно высокой производительностью, но при этом сравнительно тихий и не привлекает внимание. Обеспечивает необходимый уровень циркуляции воздуха и удаления влаги и прочих примесей.

Дополнительные функции

Некоторые вентиляторы оснащают вспомогательными функциями:

  • таймер — позволяет установить задержку после выключения, что гарантирует более качественное удаление влаги;
  • датчик движения — работает до 4 метров, улавливает передвижения и включается;
  • датчик влажности — определяет уровень влаги в воздухе и включается при заданных значениях.

Если изначально была установлена самая простая модель без дополнительных функций, например, вентилятор осевой вытяжной, к ней можно подключить блок управления, который содержит необходимый набор датчиков и модификаций.

Где заказать вытяжной вентилятор

Модель для ванны или кухни можно выбрать из каталога интернет-магазина, специализирующегося на бытовой технике. В случае с более производительными вариантами (например, вентилятор вытяжной промышленный) стоит обратиться к специализированным поставщикам.

Перед покупкой нужно убедиться в соответствии характеристик устройства и помещения, в котором оно будет установлено. Производительность должна быть выше рекомендуемых значений.

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вытяжные вентиляторы
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