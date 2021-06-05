Виды вытяжных вентиляторов

В помещениях с источниками воды постоянно высокий уровень влажности, а в случае с кухней — еще и испарения различных веществ. В таких условиях быстро портится отделка, мебель и бытовая техника. Для предотвращения скопления конденсата устанавливают вытяжные вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха и вывод влаги.
Вытяжные вентиляторы в ванную комнату
Обычно в ванной имеется воздухоотвод, к которому крепится вентилятор для обеспечения принудительного движения воздуха. По принципу работы они бывают 2-х видов:
- простой;
- автоматический.
Первый начинает работать после включения. Это может быть отдельный выключатель или соединение со светом в ванной комнате. Вентилятор для ванной комнаты будет работать, пока человек находится в помещении, что удобно, но не гарантирует качественного проветривания.
Автоматический оснащен специальным датчиком, который реагирует на уровень влажности и запускает вентилятор. Такая модель потребляет больше электроэнергии, но гарантирует полное исчезновение конденсата.
В выключенном состоянии простые устройства могут пропускать неприятный запах от соседей или с улицы. Чтобы это предотвратить, можно выбрать вытяжной вентилятор с обратным клапаном, которой блокирует поступление воздуха снаружи квартиры.
Вентиляторы на кухню
Качественный и правильно установленный вентилятор на кухне способен выполнять сразу несколько функций:
- удалять все запахи;
- снижать количество влаги в помещении;
- выводить жирные частицы;
- уменьшать температуру воздуха в помещении.
Доступны несколько вариантов установки — от оконного до настенного. Первый монтируется в оконную раму, а поток направлен сразу на улицу. Вентилятор вытяжной канальный устанавливается в вентиляционные коммуникации.
Обладает достаточно высокой производительностью, но при этом сравнительно тихий и не привлекает внимание. Обеспечивает необходимый уровень циркуляции воздуха и удаления влаги и прочих примесей.
Дополнительные функцииНекоторые вентиляторы оснащают вспомогательными функциями:
- таймер — позволяет установить задержку после выключения, что гарантирует более качественное удаление влаги;
- датчик движения — работает до 4 метров, улавливает передвижения и включается;
- датчик влажности — определяет уровень влаги в воздухе и включается при заданных значениях.
Если изначально была установлена самая простая модель без дополнительных функций, например, вентилятор осевой вытяжной, к ней можно подключить блок управления, который содержит необходимый набор датчиков и модификаций.
Где заказать вытяжной вентиляторМодель для ванны или кухни можно выбрать из каталога интернет-магазина, специализирующегося на бытовой технике. В случае с более производительными вариантами (например, вентилятор вытяжной промышленный) стоит обратиться к специализированным поставщикам.
Перед покупкой нужно убедиться в соответствии характеристик устройства и помещения, в котором оно будет установлено. Производительность должна быть выше рекомендуемых значений.