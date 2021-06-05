Любовь с первого взгляда и три года подготовки к семейной жизни: свадьба Ивана и прекрасной Алины 4 июня 2021 года
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Любовь с первого взгляда и три года подготовки к семейной жизни: свадьба Ивана и прекрасной Алины 4 июня 2021 года

9:31:576/5/2021,Маргарита МаартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Я б не стал жениться, если б не умела ничего. Алина всё умеет и готовит замечательно. Знаете, как в армии — год на подготовку? А у нас было три года на подготовку к семейной жизни", - рассказал Иван секрет крепкой семьи.

Иван и Алина стали мужем и женой 4 июня в Бердске

Иван и Алина 4 июня стали мужем и женой в ЗАГСе Бердска. Рассказать какая это красивая пара? Алина — настоящая принцесса. Длинное пышное белое платье, белая фата, свадебная прическа, прекрасный букет из белых и чайных роз — чудесная девушка, очень молодая и очень доброжелательная. Иван — умный и серьезный парень, глава семьи, строгие брюки, белая рубашка, галстук, но для легкомысленности друзья решили жениху подарить веселую корзинку с цветочками — вот и разрушили образ строгого мужчины.

Пара познакомилась три года назад в парке. Просто девчонки гуляли в парке, а парни шли с работы — вот и любовь.
- Вы сразу поняли, что это ваша будущая жена? - спрашиваю Ивана.
- Нет, не сразу. Через 5 минут. Это действительно любовь с первого взгляда, - улыбается Иван.
- А вы? - обращаюсь к Алине.
- Нет, сначала просто понравился Иван, потом поговорили, стали встречаться, потом пожили вместе — и закрутилось-завертелось, - смеется Алина.
- Алина такая красавица. Умеют красивые девушки готовить, дома убирать?
- Я б не стал жениться, если б не умела ничего. Алина всё умеет и готовит замечательно. Знаете, как в армии — год на подготовку? А у нас было три года на подготовку к семейной жизни. Красивая жена - хорошо, маникюр, улыбка, но готовить умеет. Ноготь сломала — денег дал, сделала, опять красивая. Так что женюсь, раз — и навсегда, - доложил с улыбкой Иван.
- Иван серьезный, умный, дома умеет всё делать, мусор выносит, но не сразу, надо напомнить. Находим общий язык, нормально, - смеётся Алина.

Пара с прекрасным чувством юмора, прекрасно дополняют и поддерживают друг друга.
Алина учиться в СибУПК , будет бухгалтером-экономистом, Иван работает начальником офиса МТС.
«Курьер. Среда. Бердск» желает красивой паре Ивану и Алине счастья, любви, чтобы в семье было, как они хотят, двое детей, чтобы всегда все улыбались и любили друг друга.

Большая и веселая свадьба Ивана и Алины

Поздравляем - теперь вы муж и жена!

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