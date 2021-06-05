Курбан байрам-2021: что делают в этот день мусульмане?
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Курбан байрам-2021: что делают в этот день мусульмане?

2:00:406/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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Отмечается он по окончании хаджа - обязательного паломничества каждого мусульманина к святым местам - в Мекку. Каждый дееспособный и совершеннолетний мусульманин должен хотя бы один раз в течение своей жизни совершить хадж.

мечеть
Самый великий праздник у мусульман - это Курбан-байрам
Сюжет: Обряды мусульман
Как правильно отмечать Курбан-байрам?

Как правильно отмечать Курбан-байрам?Как правильно отмечать Курбан-байрам?Ещё 60 новости

20, 21 и 22 июля 2021 года мусульмане всего мира будут отмечать свой самый важный и главный праздник - Курбан-байрам. Он занимает главенствующее положение для мусульман во всем их календаре праздников и памятных дат.

Свои корни празднование берет из глубины веков - с самых древних времен.

Отмечается он по окончании хаджа - обязательного паломничества каждого мусульманина к святым местам - в Мекку. Каждый дееспособный и совершеннолетний мусульманин должен хотя бы один раз в течение своей жизни совершить хадж.

Основное празднование будет в этом году проводиться 20 июля, но поскольку празднование длится три дня, то и называются праздничными три даты.

Это праздник жертвоприношения. Когда то давным-давно Аллах решил испытать одного благочестивого мусульманина - проверить его любовь к себе. Он послал к нему архангела Джебраила с вестью о том, что мусульманин должен во имя любви к Аллаху принести в жертву своего единственно сына. Тот принял волю Аллаха смиренно, послушался, рассказал все сыну и они вместе отправились подальше от дома. Когда отец занес руку с ножом над сыном Всевышний вмиг сделал так, чтобы нож не мог резать, а вместо сына мусульманина на жертвенном камне оказался барашек.

В награду за сильную любовь к себе, которую мусульманин показал Всевышнему, тот наградил его возможностью иметь еще одного сына, который вскоре у него и родился.

Эти события и лежат в основе самого главного праздника мусульман.

Традиции

В этот праздничный день мусульманин должен встать рано утром, совершить полное омовение и отправиться в ближайшую мечеть на праздничную молитву. Женщинам желать это не обязательно, но и не запрещено. В 2021 году из-за ситуации с коронавирусом. Скорее всего, всех попросят остаться дома и отмечать праздник со своей семьей.

После праздничной молитвы начинается празднование. Каждая семья должна принести жертву Всевышнему. Для жертвы выбирают барана, козу или корову, шкуры жертвенных животных затем полагается отнести в мечеть.

Из жертвенного мяса готовится праздный стол. Обязательно угощаются родственники, кормят нищих. В этот день благотворительность обязательно приветствуется - не позволительно никому жадничать и оставлять без помощи бедных людей - все должны быть накормлены.

Люди ходят в гости друг к другу с подарками, празднуют все вместе и веселятся. Положено делать как можно больше добрых дел в этот день.

Строго запрещено в этот день ругаться, злиться, творить злые дела.

Также запрещено во время принесения жертвы создавать неудобство для окружающих.

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