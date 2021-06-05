Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июня 2021 в России и мире

7:40:106/5/2021Фото: Pixabay
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 5 июня 2021 года.

уточка
5 июня - День резиновой уточки в ванне

• Праздник солнечных зайчиков
• День резиновых уточек в ванной
• Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day)
• День образования российской полиции
• День российского эколога
• Международный день очистки водоёмов (International Cleanup Day)
• День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
• День черепашьих гонок (Turtle Races Day)
• День персонального компьютера Apple II (Apple II Day)
• Международный фестиваль крапивы в Крапивне
• Праздник популярных заблуждений (Festival of Popular Delusions Day)
• Собор Ростово-Ярославских святых
• День государственной службы карантина растений РФ
• Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)
• Всемирный день против видовой дискриминации (World Day Against Speciesism)
• День теплового аэростата, День монгольфьера (Hot Air Balloon Day)
• День шампанского (National Bubbly Day) - США
• День кетчупа (National Ketchup Day) - США
• Пряничный день (National Gingerbread Day) - США
• День вегетарианского бутерброда (National Veggie Burger Day) - США
• Фестиваль роз (Фестивала на розата) - Болгария
• День позитивных отношений (National Attitude Day) - США
• День сосиски в ролле (Sausage Roll Day) - США
• День ананаса (National Pineapple Day) - США
• День посадки деревьев - Новая Зеландия
• День чёрного медведя (National Black Bear Day) - США
• День отца - Дания
• День здоровья и фитнеса (National Health and Fitness Day) - Канада
• День рисунков (Drawing Day) - США
• День эколога - Казахстан
• День тропинок (National Trails Day) - США
• День учителя (Ziua Invatatorului) - Румыния
• День «Научитесь грести» (National Learn to Row Day) - США
• День освобождения (Seychelles Liberation Day) - Сейшельские Острова
• День степей (National Prairie Day) - США
• Фестиваль трубочистов Рочестера (Rochester Sweeps Festival) - Великобритания
• День монгольфьера (Hot Air Balloon Day) - США
• День тренера по подбадриванию (National Cheer Coach Day) - США
• День работников водного хозяйства и мелиорации (День мелиоратора) - Азербайджан
• День «Восстания 15 Хордада» (Khordad Movement Anniversary) - Иран
• День прибытия индийцев (Indian Arrival Day) - Суринам
• День президента - Экваториальная Гвинея
• День работников государственных природоохранных органов - ПМР
• День рождения короля Янг ди-Пертуан Агонга - Малайзия
• День Конституции (Grundlovsdag) - Дания, Фареры
• День паркура (National Parkour Day) - США
• День семейного отдыха (National Family Recreation Day) - США
• Именины у Михаила, Игнатия, Дмитрия, Петра, Ивана, Василия, Константина, Давида, Никиты, Данила, Андрея, Александра, Романа, Адриана, Сильвестра, Геннадия, Евфросинии, Якова
• Леонтий Коноплянник (Левон Огуречник)

Важные события

1727 состоялась торжественная церемония помолвки 12-летнего императора Петра II с 16-летней Марией Меньшиковой, дочерью светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова.
1744 в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура – первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.
1783 во Франции на высоту 1800 метров поднялся первый в мире воздушный шар
1869 заложен первый в мире брустверно-башенный корабль – броненосец «Крейсер» («Пётр Великий»). Адмиралтейский завод. Спроектирован адмиралом Поповым А. А. Оставался на службе до 1970-х.
1870 от непотушенной папиросы сгорел Тучков мост.
1881 основано Русское хирургическое общество им. Пирогова Н. И.
1909 в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник российскому императору Александру III.
1929 Совет труда и обороны принял постановление о повсеместной организации машинно-тракторных станций (МТС).
1934 в Кремле героев-челюскинцев чествовали Сталин, Каганович, Жданов, Ягода.
1954 открылся Московский театр эстрады.
1977 выпущен первый персональный компьютер Apple II
1981 Американский Центр по контролю и профилактике болезней зарегистрировал у пяти пациентов новую болезнь - СПИД.
1983 катастрофа теплохода «Александр Суворов» в Ульяновске. Погибло 176 человек.
1988 в Русской православной церкви начались праздничные богослужения, посвящённые тысячелетию христианства на Руси.
1999 сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира сборной Франции на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени со счётом 3:2. Газета «Спорт-Экспресс» предложила считать этот день «Днём Российского футбола». В других же газетах эту победу назвали «приветом потомкам Дантеса от потомков Пушкина».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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