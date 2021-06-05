Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:426/5/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Этот день считается последним сроком для посадки овощей и конопли. Посаженные после этой даты культуры не дадут урожая.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 5 июня

Святителя Михаила, епископа Синадского (Фригийского)
Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского
Собор Ростово-Ярославских святых
Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
Преподобного Паисия Галичского, архимандрита
Преподобномученика Михаила Савваита черноризца

Народные праздники


Левон Огуречник (Левон Конопляник)

В эту дату празднуется обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Этот день считается последним сроком для посадки овощей и конопли. Посаженные после этой даты культуры не дадут урожая.

По народным традициям хозяйки совершают специальные обряды и заговоры для хорошего урожая.

Цветение рябины предвещает хороший урожай конопли.

Приметы


  • Боярышник цветет обильно – к суровой зиме.
  • Хрущи и другие жуки резво летают с жужжанием – к солнечному теплому дню.
  • Массовое появление оводов – к урожаю огурцов.
  • Лето бурное – зима с метелями.
  • Трава поутру сильнее обычного пахнет – быть дождю


Источник: my-calend

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