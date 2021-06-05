Какой сегодня церковный праздник 5 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 5 июняСвятителя Михаила, епископа Синадского (Фригийского)
Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского
Собор Ростово-Ярославских святых
Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
Преподобного Паисия Галичского, архимандрита
Преподобномученика Михаила Савваита черноризца
Народные праздники
Левон Огуречник (Левон Конопляник)
В эту дату празднуется обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
Этот день считается последним сроком для посадки овощей и конопли. Посаженные после этой даты культуры не дадут урожая.
По народным традициям хозяйки совершают специальные обряды и заговоры для хорошего урожая.
Цветение рябины предвещает хороший урожай конопли.
Приметы
- Боярышник цветет обильно – к суровой зиме.
- Хрущи и другие жуки резво летают с жужжанием – к солнечному теплому дню.
- Массовое появление оводов – к урожаю огурцов.
- Лето бурное – зима с метелями.
- Трава поутру сильнее обычного пахнет – быть дождю
Источник: my-calend