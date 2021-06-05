Венера в Раке: трем знакам зодиака очень повезет в любви в июне

«Я твоя Венера, я твой огонь, по твоему желанию ...»
Венера в Раке, июнь 2021 годаКогда Венера, богиня любви и красоты - газообразная желтая планета, вторая от Солнца ... производит свое земное впечатление, она поднимет любовь на новый уровень для всех знаков зодиака.
Примерно три недели Венера проходит через созвездие Рака.
Венера в Раке - благословение для всех, но для некоторых знаков это может означать улучшение в вопросах любви.
Венера вдохновляет нас привносить любовь в нашу жизнь, так же как она побуждает нас дарить любовь, пишет https://www.yourtango.com
Когда Венера в Раке, это влияет не только на наши сердца; это также влияет на нашу душу, а это означает, что любовь - это переживание, а не просто эмоция, и многие из нас будут ошеломлены глубиной любви и всем, что она может нам принести.
Это сезон, когда мы серьезно относимся к любви. Будет много браков, начнутся помолвки, и нам откроются новые любовные связи. Готовы ли мы любить, отдавать все? Венера в Раке, безусловно, может помочь в этом.
Чья любовная жизнь радикально улучшится во время Венеры в Раке?
3 знака зодиака, любовная жизнь которых улучшается во время Венеры в Раке:
Телец (20 апреля - 20 мая)С Венерой в качестве вашей правящей планеты вы, как мы бы назвали, «раб любви». Вам действительно нравится этот материал, и вы так далеко зашли, чтобы привнести любовь в свою жизнь - иногда с успехом, а во многих случаях - безуспешно.
Поскольку ваша планета - Венера, вы находитесь под исключительным влиянием ее космических движений, и по мере того, как Венера проходит через Рак, вы начнете видеть свой собственный путь любви гораздо яснее.
Это означает, что - из-за «пьянящей» духовности Рака любовь будет развиваться для вас ... она вырастет во что-то гораздо более ценное, чем это было в прошлом. Отношения больше не будут мимолетными моментами страсти, которые заставят вас жаждать большего.
Со 2 июня ваше желание «настоящей любви» наконец-то проявится. И удача на вашей стороне, поскольку, похоже, вы встретите кого-то, кто придерживается аналогичной точки зрения на любовь. Дни случайного секса, возможно, еще не совсем «закончились», но этот переход заставит вас улучшить свою игру с точки зрения любви и отношений.
Ваша личная жизнь улучшится, потому что теперь любовь также означает уважительное партнерство - и именно здесь все меняется. Вы требуете уважения, и знаете что? Ты понял. С этого момента любовь может дополнить вас, вместо того, чтобы оставлять вас пустыми и желать большего.
Рак (21 июня - 22 июля)
Рак, без сомнения, является одним из самых неправильно понимаемых знаков. С одной стороны, вы наполнены любовью к себе и к своим собратьям, а с другой стороны, вы, безусловно, самый неумолимый знак, из-за которого вы изолированы.
Эта изоляция сбивает вас с толку, вы не знаете, что делать и почему люди бросают вас после того, как вы «сделали так много добра». Здесь происходит то, что вам трудно любить себя, и это именно то, что изменится в этом месяце, когда Венера пройдет по вашему знаку.
Это будет как если бы переключатель щелкнул; вы хотите любви, и вы хотите, чтобы она прижилась. Вы выяснили, почему люди недолговечны, и это потому, что вы закрываете перед ними двери.
Венера в Раке распахнет эту дверь и позволит вам привлечь нужного человека, чтобы вы могли научиться расти, делиться и сосуществовать с тем, кто хочет вас любить.
Сделай себе одолжение, Рак, и держись курса - тебя поддерживает вселенная, а любовь может длиться и расцвести, если ты приложишь реальные усилия, чтобы принять людей такими, какие они есть, а не выбрасывать их, потому что они этого не делают. делай все по-своему. Используйте свою духовную сторону, чтобы привнести любовь, а не для самосаботажа и изоляции.
Весы (23 сентября - 22 октября)Вы - еще один знак зодиака, правящая планета которого - Венера, и вы тоже находитесь под сильным влиянием ее прохождения, особенно когда она входит в Рак. Как и Рак, вы любите рутину и домашнюю жизнь.
Вам нравится, что все идет «по плану», и вы полагаетесь на безопасность идентичности. Вам также нравится самозащита, возможно, слишком много, и это сказывается на том, кого вы впускаете в свою жизнь с точки зрения любви и романтики.
Венера в Раке означает, что у вас, Весов, есть шанс на настоящую любовь и преданность ... единственное, что вам мешает, - это вы. Что нужно, чтобы полностью погрузиться в чудеса этого транзита, так это возможность попробовать что-то новое.
Отказ от рутины принесет в вашу жизнь новую, настоящую любовь. Это то, чего вы хотите, но, честно говоря, это не то, что вы можете получить, пока не поймете, что ваши упрямые распорядки на самом деле мешают вам получить любовь, которую вы заслуживаете.
Венера в Раке способна полностью избавиться от этого, но вы должны явиться для этого, вы должны признать это и присутствовать для этого. Любовь стучится в твою дверь. Запишите, что вы делаете, и ответьте на него.