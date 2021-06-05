Кто такой педант?
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Кто такой педант?

3:00:146/5/2021,Ирина НоваяФото: https://pixabay.com/
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Относиться к жизни легко – это не про педантов. Однако став частью их жизни, можно чувствовать себя, как за каменной стеной.

Сейчас педантом могут назвать любого, чья аккуратность бросается в глаза

Слово «педант» позаимствовано у французов. В их языке оно буквально обозначает учителя. В прошлом столетии русских учителей было принято называть педантами, особенно тех, кто крайне озабочен формальными требованиями к ребёнку. Такой подход был оправдан большой ролью учителя в воспитании. Сейчас педантом могут назвать любого, чья аккуратность бросается в глаза.

Педантичность высоко ценится в работе и в семье, несёт массу полезных свойств. Однако под педантом чаще понимают личность, которая делает аккуратность своей главной ценностью. Попробуем разобраться, когда педантом быть полезно, а когда можно получить нервное расстройство.

Легко ли быть педантом?

На первый взгляд педанты безупречны: их одежда выглажена, а на обуви ни пылинки. Такие люди не покидают дом, не убедившись в чистоте волос. Однако индивидуализма в образе педанта ожидать не стоит, они предпочитают классическую одежду, лишённую смелых деталей.

Узнать педанта можно по манере поведения. Их жизнь наполнена небольшими ритуалами. Например, педант редко начнёт общение, пропустив приветствие. Ему сложно отказаться от заготовленных контейнеров в пользу еды из кафе, или наоборот – приготовить себе обед, если он привык ходить в столовую. Вещи на рабочем столе педанта занимают строго отведённые места.

В попытках упорядочить окружающий мир, педанты жертвуют простыми человеческими радостями, вроде позднего пробуждения или спонтанной покупки мороженого.

С педантом не так просто выстроить дружбу или отношения. Его может задеть опоздание или резкая смена планов. Относиться к жизни легко – это не про педантов. Однако став частью их жизни, можно чувствовать себя, как за каменной стеной.

Где хороша педантичность?

Личностные черты педантов позволяют им легко выполнять рабочие обязанности, требующие ответственности. Коллектив под началом педанта будет всегда вовремя получать зарплату и уходить домой вовремя.

Педанты прекрасно показывают себя в юридической и экономической сферах, совершают серьёзные научные открытия и проводят успешные медицинские операции.

Ананкаст

Иногда на ритуалы аккуратности у педанта уходит слишком много времени и сил. Если он не может вовремя остановиться, ритуалы перерастают в расстройства обсессивно-компульсивного спектра. Они сопровождаются навязчивыми действиями. Например, человек не может лечь спать, пока не вычистит обувь. И так каждый вечер. Причём не важно, чистая ли она – главное исполнить набор знакомых действий.

Психиатры также называют такое расстройство ананкастным, а далеко зашедшего педанта – «ананкастом». Это название отсылает к древнегреческой богине Ананке, которая повелевает неизбежностью и предопределённостью судьбы. Так ананкаст тоже знает, сколько раз он обязан провести щёткой по пальто перед тем, как выйти из дома.

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