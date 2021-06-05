Петров пост – 2021: главные правила духовной жизни и питания для верующих с 28 июня по 11 июля
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Петров пост – 2021: главные правила духовной жизни и питания для верующих с 28 июня по 11 июля

4:00:146/5/2021,Ирина НоваяФото: https://pixabay.com/
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Петров пост серьёзно уступает Великому по строгости. Здесь нет запретов на варёную пищу и растительное масло.

пр

Немало людей слышали о постах только благодаря «популярному» Великому посту. Но православная церковь не ограничивается только им одним. Следующим после Великого идёт Петров пост, который отличается от предыдущего и духовным содержанием, и характером ограничений.

Начало поста перемещается по календарю вслед за датой Пасхи и Пятидесятницы. Первый день его выпадает на понедельник после Троицкой седмицы. В 2021 году это 28 июня. Конец поста всегда одинаков, он соответствует торжеству апостолов Петра и Павла 12 июля. Длительность поста меняется из года в год. В 2021 Петровский пост продлится 14 дней.

Историческая справка

Первый летний пост не всегда был связан с именами Петра и Павла. Христиане III века считали его возможностью компенсировать пропущенные дни Великого поста. К XI веку в жизни христиан закрепились три ежегодных поста. Современные Петров и Успенский пост были одним, длящимся почти целое лето. Выдержать его было сложно, поэтому его разбили на два непостной серединой лета.

Петровым пост стал называться благодаря причастности ко дню памяти апостолов Петра и Павла. Он стал датой освящения константинопольского храма в IV веке.

Руси апостольский пост достиг в IX веке, об этом можно узнать из «Устава белеческого». Его автор, митрополит Георгий Киевский, пишет не только о канонах поста, но и о правилах предшествующей недели.

О питании в пост

Петров пост серьёзно уступает Великому по строгости. Здесь нет запретов на варёную пищу и растительное масло. Почти каждый день разрешено есть рыбу, так как апостол Пётр считается покровителем рыбаков. Рыба исключается только по средам и пятницам – обычным постным дням православия.

Схема питания в Петров пост для 2021 года будет такой:


  • 28 июня – 29 июня: запрещены мясо, молоко, яйца
  • 30 июня: запрещены мясо, молоко, яйца, рыба
  • 1 июля: запрещены мясо, молоко, яйца
  • 2 июля: запрещены мясо, молоко, яйца, рыба
  • 3 июля – 8 июля: запрещены мясо, молоко, яйца
  • 9 июля: запрещены мясо, молоко, яйца, рыба
  • 10 июля – 11 июля: запрещены мясо, молоко, яйца

В среду 7 июля будет великий праздник – Рождество Иоанна Крестителя, что отменяет запрет на рыбу и позволяет употребить немного вина.

Первым непостным днём является праздничная дата 12 июля, которая в 2021 году выпадает на понедельник. Если бы это была среда или пятница, день был бы постным.

Важно помнить, что не человек существует для поста, а пост для человека. Поэтому меру воздержания следует выбирать согласно своему физическому состоянию, посоветовавшись с врачом.

Пост духовный

Отказ от скоромной пищи – только малая часть поста. Отцы церкви предлагают в пост воздерживаться от любых телесных удовольствий. Это интимные связи, развлечения в клубах, походы в театр и кино. Семейные торжества, выпадающие на пост, нужно перенести.

Постное время – это не наказание, а упражнение на развитие духовности. Постящийся учится получать удовольствия от молитвы, душеспасительного чтения, бесед и богослужений. Хорошо в пост творить милостыню и помогать нуждающимся делом.

Церковь рекомендует верующим часто причащаться в пост, лучше – раз в неделю. А накануне очистить душу исповедью.

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