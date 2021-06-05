Заморозки и град идут в Бердск 5 июня: почему сегодня последний день для посадки огурцов
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Заморозки и град идут в Бердск 5 июня: почему сегодня последний день для посадки огурцов

6:30:066/5/2021Фото: https://pixabay.com/
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Огурцы сажают тайно ото всех: соседей, родственников. Самый первый тайно закапывают и произносят при этом заговоренные слова на богатый урожай.

Температура воздуха ночью +3, +8°С местами до +13°С по северо-западу при прояснениях заморозки до -2°С, днем +15, +20 °С

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 05-07.06 сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). 05.06 по северо-западу при прояснениях ожидаются заморозки до -2 С.

Метеорологическая обстановка на 5 июня 2021 от МЧС: переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер северо-восточный переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами ночью порывы до 22 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°С местами до +13°С по северо-западу при прояснениях заморозки до -2°С, днем +15, +20 °С.

Народный праздник Левон Огуречник (Левон Конопляник) отмечается 5 июня 2021 года (дата по старому стилю – 23 мая).

Традиции и обряды

Левон Огуречник – крайний срок для посадки овощных культур, конопли. Считается, что любой посев после 5 июня не принесет урожая.

Огурцы сажают тайно ото всех: соседей, родственников. Самый первый тайно закапывают и произносят при этом заговоренные слова на богатый урожай. Если этого не сделать, он будет небольшим или вообще не вырастет.

Приметы

Посаженные в этот день огурцы хороши для консервирования и засолки.

Рябина цветет – к хорошему урожаю конопли.

Горлицы заворковали, значит, настало время сеять коноплю.

Много мошек и комаров – к сухой теплой погоде.

Много оводов появилось, значит, урожай будет богатым.

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