В жестком ДТП водителя зажало в салоне Toyota в Бердске. На заднем сидении ехала девочка

После ДТП, которое произошло в Бердске вечером 4 июня, водителя "Тойоты" пришлось извлекать из автомобиля спасателям. У 30-летнего пострадавшего, вероятно, сломана нога. Медики на "скорой" увезли его в Бердскую ЦГБ.
Серьезная авария произошла у дома №1А на ул. Ленина. По информации портала АвтоБердск, "Тойота" двигалась из центра города в направлении Красного Сокола. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Хондой CR-V", ехавшей навстречу. Произошло жесткое столкновение, при котором водителя "Тойоты" зажало в салоне.
На место ДТП выезжали спасатели бердского поисково-спасательного отряда. Они осуществили деблокировку пострадавшего.
А на заднем сидении в иномарке находилась 9-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок не пострадал. Как и те, кто ехал в "Хонде".
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Предположительно, водитель разбитой тойоты в момент аварии был трезвым.