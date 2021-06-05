В жестком ДТП водителя зажало в салоне Toyota в Бердске. На заднем сидении ехала девочка
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В жестком ДТП водителя зажало в салоне Toyota в Бердске. На заднем сидении ехала девочка

8:41:446/5/2021Фото: Сергея Болдырева/АвтоБердск
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Пострадавшего из салона извлекали спасатели. Раненого госпитализировали в Бердскую ЦГБ с травмой ноги. В Honda CR-V пострадавших нет., но машина разбита.

На месте жесткого ДТП

После ДТП, которое произошло в Бердске вечером 4 июня, водителя "Тойоты" пришлось извлекать из автомобиля спасателям. У 30-летнего пострадавшего, вероятно, сломана нога. Медики на "скорой" увезли его в Бердскую ЦГБ.

Серьезная авария произошла у дома №1А на ул. Ленина. По информации портала АвтоБердск, "Тойота" двигалась из центра города в направлении Красного Сокола. Автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Хондой CR-V", ехавшей навстречу. Произошло жесткое столкновение, при котором водителя "Тойоты" зажало в салоне.

На место ДТП выезжали  спасатели бердского поисково-спасательного отряда. Они осуществили деблокировку пострадавшего.

А на заднем сидении в иномарке находилась 9-летняя девочка. По предварительной информации, ребенок не пострадал. Как и те, кто ехал в "Хонде".

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Предположительно, водитель разбитой тойоты в момент аварии  был трезвым.

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Виноват водитель "Тойоты"?

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