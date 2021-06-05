Путин назвал сроки свободного выезда россиян за границу
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Путин назвал сроки свободного выезда россиян за границу

9:08:136/5/2021Фото: Кремлин.ру
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По его словам, для ускорения восстановления туристической отрасли и возобновления международных поездок, западу нужно признать российские вакцины от коронавируса.

Путин обозначил сроки свободных поездок за рубеж для россиян

К сентябрю уровень иммунизации населения страны должен достичь 60%. После этого можно будет говорить о более свободном выезде за границу и открытии России для иностранцев, сообщил 4 июня Владимир Путин встрече с руководителями мировых информационных агентств.

"Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — высказался Путин.

По его словам, для ускорения восстановления туристической отрасли и возобновления международных поездок, западу нужно признать российские вакцины от коронавируса и то, что "люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer".

Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами, считает российский лидер.

Ранее, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава государство поручил организовать платную вакцинацию трудовых мигрантов, приезжающих в России. Поручение он дал правительству и главам регионов.

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