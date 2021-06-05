Путин назвал сроки свободного выезда россиян за границу

К сентябрю уровень иммунизации населения страны должен достичь 60%. После этого можно будет говорить о более свободном выезде за границу и открытии России для иностранцев, сообщил 4 июня Владимир Путин встрече с руководителями мировых информационных агентств.
"Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — высказался Путин.
По его словам, для ускорения восстановления туристической отрасли и возобновления международных поездок, западу нужно признать российские вакцины от коронавируса и то, что "люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer".
Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами, считает российский лидер.
Ранее, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава государство поручил организовать платную вакцинацию трудовых мигрантов, приезжающих в России. Поручение он дал правительству и главам регионов.