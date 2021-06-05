Можно ли работать в огороде 5 июня на Леонтия Огуречника и как правильно выбросить разбитое зеркало?
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Можно ли работать в огороде 5 июня на Леонтия Огуречника и как правильно выбросить разбитое зеркало?

11:20:176/5/2021Фото: pixabay
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Семечками конопли набивали матрасы - в них тогда не заводились клопы, а спать на таком матрасе было очень приятно - ароматно, и семечки в матрасе помогали принять удобное положение тела.

босиком
В огород нельзя сегодня выходить в обуви

Этот день люди именовали Левоном или Леонтием Огуречником, в честь почитаемого сегодня 5 июня, святого. А также потому, что главной традицией сегодня было посадить все огурцы. С завтрашнего дня огурцы больше не садили. Прекращали посадки кабачков и тыкв.

Мужчины в этот день активно засевали поля конопляным семенем. Эта культура раньше очень ценилась за то, что без нее никак не обходились. Она применялась для изготовления веревок, тканей, мешков. Конопляное семя использовали для получения ценного масла. Раньше оно заменяло людям подсолнечное - на нем готовили, им лечились. принимая вовнутрь и наружно.

Также семечками конопли набивали матрасы - в них тогда не заводились клопы, а спать на таком матрасе было очень приятно - ароматно, и семечки в матрасе помогали принять удобное положение тела.

Особый ритуал сегодня был для выбрасывания осколков разбившегося зеркала. Веник обмакивали в соленую воду, заметали им осколки на черную тряпку и выносили их под старое сухое дерево и там закапывали вместе с тряпкой.

Запреты

Запрещалось сегодня заниматься огородными работам в обуви и головном уборе. Выходили босиком и старались высадить все так, чтобы никто не видел. Самим тоже запрещалось подглядывать за соседями. Так можно было навлечь на себя неприятности и потерять урожай.

В этот день не начинали новых дел и не договаривались ни о чем. Запрещено было и давать обещания и брать на себя обязательства.

Не разрешалось сегодня чинить обувь, зашивать одежду. заниматься рукоделием и ремонтом в доме.

Запрещалось сегодня мыть волосы и расчесывать их чужой расческой.

Приметы на 5 июня

Какая сегодня погода стоит - таким и весь месяц будет.

Дождь в этот день говорил о том, что будет хороший урожай грибов.

Чистое ночное небо - завтра будет тепло и солнечно.

Огурцы, посаженные сегодня, хорошо подойдут для консервации.

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