Можно ли работать 5 июня на церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых?

5 июня в православной церкви отмечается праздник - Собор Ростово-Ярославских святых. Это день памяти всех святых, которые были на Ростовской и Ярославской земле. В Успенском соборе города Ростова собирается много прихожан в этот день. Священники проводят Божественную литургию, а затем вместе с прихожанами храма начинается крестный ход.
Празднование этого дня приурочено ко дню памяти святителя Леонтия, епископа Ростовского, апостола Ростово-Суздальской земли. Память более 170 святых почитается в этот день.
В этот церковный праздник нет никаких церковных запретов и особых молитв. Но в народе день памяти святителя Леонтия отмечают со своими народными традициями. День называют Левоном Огуречником.
Этот лень считался очень благоприятным для работы в огородах. Сегодня занимались высаживаем всей оставшейся рассады и посевом семян. С завтрашнего дня уже запрещалось сажать огурцы и тыквы.
Огородными работами занимались только босиком, не покрывая ничем голову. Причем работать нужно было так, чтобы вас никто не видел, чтобы не сглазить посадки. Самим также запрещалось подсматривать за соседями - в сторону чужих огородов даже старались не поворачивать головы, это было чревато неприятностями по народным приметам.
Запрещалась сегодня любая работа, связанная с ремонтом. Нельзя было что-то чинить - ни обувь, ни одежду, ни тем более заниматься ремонтными работами по дому.