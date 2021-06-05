Можно ли работать 5 июня на церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых?
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Можно ли работать 5 июня на церковный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых?

12:20:566/5/2021Фото: Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь
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В этот церковный праздник нет никаких церковных запретов и особых молитв. Но в народе день памяти святителя Леонтия отмечают со своими народными традициями. День называют Левоном Огуречником.

икона
День посвящен памяти всех святых Ростовской земли

5 июня в православной церкви отмечается праздник - Собор Ростово-Ярославских святых. Это день памяти всех святых, которые были на Ростовской и Ярославской земле. В Успенском соборе города Ростова собирается много прихожан в этот день. Священники проводят Божественную литургию, а затем вместе с прихожанами храма начинается крестный ход.

Празднование этого дня приурочено ко дню памяти свя­ти­те­ля Леон­тия, епи­ско­па Ро­стов­ско­го, апо­сто­ла Ро­сто­во-Суз­даль­ской зем­ли. Память более 170 святых почитается в этот день.

В этот церковный праздник нет никаких церковных запретов и особых молитв. Но в народе день памяти святителя Леонтия отмечают со своими народными традициями. День называют Левоном Огуречником.

Этот лень считался очень благоприятным для работы в огородах. Сегодня занимались высаживаем всей оставшейся рассады и посевом семян. С завтрашнего дня уже запрещалось сажать огурцы и тыквы.

Огородными работами занимались только босиком, не покрывая ничем голову. Причем работать нужно было так, чтобы вас никто не видел, чтобы не сглазить посадки. Самим также запрещалось подсматривать за соседями - в сторону чужих огородов  даже старались не поворачивать головы, это было чревато неприятностями по народным приметам.

Запрещалась сегодня любая работа, связанная с ремонтом. Нельзя было что-то чинить - ни обувь, ни одежду, ни тем более заниматься ремонтными работами по дому.

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