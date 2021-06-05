После падения 2-летнего ребенка в колодец у НГТУ прокуратура возбудила дело против главного механика новосибирского вуза

Прокуратура Ленинского района Новосибирска завершила проверку в связи с происшествием, в котором пострадал малолетний ребенок, упавший в колодец, сообщили в пятницу в прокуратуре Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 2-летний ребенок вечером гулял с мамой на территории НГТУ, наступил на крышку канализационного колодца, которая опрокинулась. Ребенок упал вниз. Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Из колодца малыша достали очевидцы происшествия. Сейчас пострадавший несовершеннолетний чувствует себя удовлетворительно.
Прокуратура провела проверку в связи с инцидентом и внесла ректору вуза представление в связи с выявленными нарушениями законодательства об обеспечении безопасности на территории образовательной организации, а также правил эксплуатации элементов коммуникаций.
"В отношении главного механика образовательного учреждения прокуратура возбудила административное дело по ч.1 ст. 8.10 закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» (нарушение порядка содержания конструктивных элементов наружных и подземных инженерных коммуникаций). Постановление прокуратуры и материалы направлены в административную комиссию Новосибирска для рассмотрения по существу", - рассказали в надзорном ведомстве.
Сейчас допущенные НГТУ нарушения устранены, колодец приведен в нормативное состояние, уточнили в прокуратуре.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", следователем отдела регионального СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Результаты расследования прокуратура взяла на контроль.