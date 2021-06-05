Путин продлил льготную ипотеку и поднял ставку

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие программы по льготной ипотеке до начала лета 2022 года, при этом ставка должна быть увеличена до 7 процентов. Этой мыслью глава государства поделился в рамках проведения экономического форума в Петербурге, сообщает сайт Кремля.
"Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года, но при этом мы чуть-чуть приподнимем саму ставку до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ – в 3 млн рублей", — сказал Путин.
Президент страны отметил, что используя программу льготной ипотеки большое число россиян улучшило свои жилищные условия. Действие программы дало толчок для развития строительного бизнеса.
Сворачивание льготной ипотеки, которая действовала до 1 ноября 2020 года и продлевалась до 1 июля 2021 года будет преждевременным, ее необходимо продлить как минимум на год.
Дословно
В. Путин: Знаю, что и здесь, на площадках форума, и вообще в стране обсуждается вопрос, что будет дальше с льготной ипотекой, которую мы, как вы помните, ввели по ставке 6,5 процента. Программа стала действительно одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики. На сегодняшний день такой кредит оформили свыше полумиллиона семей. В жилищное строительство дополнительно привлечено более двух триллионов рублей.
Срок действия программы, как вы знаете, истекает 1 июля 2021 года – уже совсем скоро. Но, повторю ещё раз, эта программа носила антикризисный, а значит, временный характер.
Вместе с тем резко обрывать её, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей. Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года, но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно: установим ставку по льготной ипотеке в размере семи процентов, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации – в три миллиона рублей.
Одновременно хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем. Напомню, что у нас уже действует системная мера – специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок. Предлагаю расширить её действие – распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребёнок. То есть, повторю, уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке шесть процентов, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 миллионов рублей и шесть миллионов рублей – для всех других субъектов Федерации".
Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ, на котором политики, чиновники и многие бизнесмены сделали много важных заявлений.