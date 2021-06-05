Видео: Прыжки с парашютом с самолета под Бердском
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Видео: Прыжки с парашютом с самолета под Бердском

10:46:056/5/2021
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Камера не передает всей красоты, к сожалению.

Прыжки с парашютом с самолета под Бердском. Камера не передает всей красоты

Прыжки с парашютом с самолета под Бердском. Камера не передает всей красоты, к сожалению.

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прыжки с парашютом
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