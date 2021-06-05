9-летняя девочка повезла 4-летнюю сестру к океану за рулем родительского авто

9-летняя девочка села за руль и повезла 4-летнюю сестру на пляж. Дети решили не дожидаться, когда на летние каникулы в Калифорнию отправится вся семья. Инцидент произошел утром 2 июня в пригороде Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В городке Уэст Вэлли произошла авария — легковая машина врезалась в фуру. Полицейские обнаружили, что за рулем легкового авто сидит 9-летняя девочка, а на пассажирском сидении находилась ее маленькая сестра. О необычном происшествии сообщило местное издание KSL.
До этого родители рассказали дочерям о планах поехать всей семьей на отдых к океану. Сестры решили не дожидаться, взяли ключи от машины, сели в нее и поехали в Колифорнию. Родители не заметили исчезновения детей и были в шоке, когда им позвонили из полиции.
Расстояние от штата Юта до штата Калифорния составляет более 1000 км. Дети преодолели гораздо меньше - помешал утренний час пик. Однако старшая сестра двигалась на большой скорости, лихо поворачивала на перекрестках и даже задела пикап. Именно его водитель, подумав, что с человеком за рулем что-то случилось, вызвал полицию полицию. Машина с детьми остановилась только после ДТП с фурой на встречной полосе.
При столкновении пострадала только машина. Обе девочки были пристегнуты, а при ударе вздулась подушка безопасности. В полиции отметили: сестрам невероятно повезло, их побег мог закончиться трагически.