На электросамокате наркодилер сбил 5-летнюю девочку и скрылся: Самокат утопил и перекрасил волосы
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На электросамокате наркодилер сбил 5-летнюю девочку и скрылся: Самокат утопил и перекрасил волосы

11:55:046/5/2021Фото: Flickr
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В Санкт-Петербурге продолжаются расследования наездов самокатчиков на несовершеннолетних. После одного из инцидентов пятилетняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Следователи Санкт-Петербурга продолжают работу по расследованию уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью после наезда на девочку.

2 июня 2021 года мужчина на самокате, передвигаясь по Невскому проспекту, наехал на пятилетнего ребенка, в результате чего девочка получила тяжелые травмы. 4 июня следователи задержали подозреваемого — им оказался 36-летний Вадим Бушуев, скрывавшийся от правосудия. Подозреваемого в 2020 году обвинили в незаконном обороте наркотиков и сменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

В момент задержания Бушуев закрылся в квартире и выбросил в окно сумку с наркосодержащими веществами. В арендованной квартире были обнаружены доказательства по наезду на ребенка (рубашка) и наркотические средства. В ходе допроса задержанный признался в совершении преступления в отношении девочки, также он рассказал, что после наезда утопил самокат в Неве и перекрасил волосы. В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием задержанного.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина проводится расследование других наездов на несовершеннолетних, совершенных в Петербурге в этом году. Мужчина 1988 года рождения сбил на электросамокате 4-летнего мальчика и нанес ему повреждения различной степени тяжести. Кроме того, еще несколько случаев наездов было зафиксировано в городе в этом году, пишет СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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Какие правила должны соблюдать самокатчики?

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