В финале шоу «Ты — ТОП-модель» на ТНТ за победу и 3 млн рублей борется красавица из Новосибирска
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В финале шоу «Ты — ТОП-модель» на ТНТ за победу и 3 млн рублей борется красавица из Новосибирска

12:14:246/5/2021Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
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Победителем станет та модель, за которую проголосует больше телезрителей. Проголосовать можно в приложении «ТНТ-Club» в субботу.

Модель Виктория Кузнецова (слева) стала одной из трех финалисток в шоу на ТНТ

Жительница Новосибирска Виктория Кузнецова стала одной из трех девушек, пробившихся в финал шоу «Ты — ТОП-модель», которое транслируется на телеканале ТНТ.

Главный приз - три миллиона рублей и подписание контракта с Филиппом Плейном — знаменитым немецким модельером и главой компании Phillip Plein, стали намного ближе для Виктории. Конкурсантки, вышедшие в финал, очень сильные. Темнокожая Тина Това и Яна Добролюбова (модель с патологией, оставившей девушку без волос) также не собираются упускать свой шанс получить главный приз.

Финал готовит девушкам серьезное испытание — перфоменс художника-каллиграфа Покраса-Лампаса. Оцениваться будет то, что попадет в объектив фотографа Арсения Джабиева, работавшего ранее с моделью Ириной Шейк, их работа попала на обложку журнала Vogue.

Победителем станет та модель, за которую проголосует больше телезрителей. Проголосовать можно в приложении «ТНТ-Club» в субботу.

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