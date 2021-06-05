В финале шоу «Ты — ТОП-модель» на ТНТ за победу и 3 млн рублей борется красавица из Новосибирска

Жительница Новосибирска Виктория Кузнецова стала одной из трех девушек, пробившихся в финал шоу «Ты — ТОП-модель», которое транслируется на телеканале ТНТ.
Главный приз - три миллиона рублей и подписание контракта с Филиппом Плейном — знаменитым немецким модельером и главой компании Phillip Plein, стали намного ближе для Виктории. Конкурсантки, вышедшие в финал, очень сильные. Темнокожая Тина Това и Яна Добролюбова (модель с патологией, оставившей девушку без волос) также не собираются упускать свой шанс получить главный приз.
Финал готовит девушкам серьезное испытание — перфоменс художника-каллиграфа Покраса-Лампаса. Оцениваться будет то, что попадет в объектив фотографа Арсения Джабиева, работавшего ранее с моделью Ириной Шейк, их работа попала на обложку журнала Vogue.
Победителем станет та модель, за которую проголосует больше телезрителей. Проголосовать можно в приложении «ТНТ-Club» в субботу.