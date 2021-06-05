51 житель Бердска лечится от коронавируса на 5 июня. За последние сутки выявили новых зараженных

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные по коронавирусу в Бердске на субботу.
Как сообщили 5 июня в оперативном штабе, за последние сутки в городе выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Бердске за время пандемии официально зарегистрирован 1771 пациент с подтвержденным диагнозом.
По информации оперштаба, к 5 июня в городе под медицинским наблюдением находятся 146 бердчан.
За последние 24 часа еще взято 150 тестов на коронавирус. Результаты анализов станут известны позже.
За весь период наблюдений в Бердске выздоровели и выписаны 1720 человека, перенесших ковид.