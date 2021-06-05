51 житель Бердска лечится от коронавируса на 5 июня. За последние сутки выявили новых зараженных
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51 житель Бердска лечится от коронавируса на 5 июня. За последние сутки выявили новых зараженных

12:29:086/5/2021Фото: Nso.ru
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По информации оперштаба, в городе под медицинским наблюдением находятся 146 бердчан. За последние 24 часа еще взято 150 тестов на коронавирус.

лаборатория, человек
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"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные по коронавирусу в Бердске на субботу.

Как сообщили 5 июня в оперативном штабе, за последние сутки в городе выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Бердске за время пандемии официально зарегистрирован 1771 пациент с подтвержденным диагнозом.

По информации оперштаба, к 5 июня в городе под медицинским наблюдением находятся 146 бердчан.
За последние 24 часа еще взято 150 тестов на коронавирус. Результаты анализов станут известны позже.

За весь период наблюдений в Бердске выздоровели и выписаны 1720 человека, перенесших ковид.

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