Здравствуйте! Хочу пожаловаться на детскую площадку на Боровой, 102!!! Падают деревья! Сидят алкаши! Нету даже нормальных качелей!!!
Фото: деревья валятся на детскую площадку на ул.Боровой, 102 в Бердске
12:48:046/5/2021
Нету даже нормальных качелей!!!
Здравствуйте! Хочу пожаловаться на детскую площадку на Боровой, 102!!! Падают деревья! Сидят алкаши! Нету даже нормальных качелей!!!
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