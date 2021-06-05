Фото: деревья валятся на детскую площадку на ул.Боровой, 102 в Бердске
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Фото: деревья валятся на детскую площадку на ул.Боровой, 102 в Бердске

12:48:046/5/2021
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Нету даже нормальных качелей!!!

Падают деревья! Сидят алкаши!

Здравствуйте! Хочу пожаловаться на детскую площадку на Боровой, 102!!! Падают деревья! Сидят алкаши! Нету даже нормальных качелей!!!

Нету даже нормальных качелей!!!

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10/2детская площадка на Боровой
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