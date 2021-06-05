"Когда получают пулю, то скулят, как собаки сутулые": Что думают об освобождении из СИЗО полицейского Александра Гусева застрелившего 19-летнего парня во время задержания жители Сибири

Россияне до сих пор пребывают в шоке от трагедии в селе Мошково под Новосибирском. Инцидент "поставил на уши" всю страну.
Напомним, что 28 мая около 22.00 на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" водитель "Тойоты" не выполнил законное требование сотрудника ДПС об остановке и продолжил движение. В результате началась погоня. После "Тойота" остановилась у придорожной гостиницы. Несколько человек из автомобиля выбежали и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. 19-летний Векил Абдуллаев вступился за водителя, которого вели к патрульной машине. С целью исключения такого поведения 39-летний ДПС-ник Александр Гусев обнажил табельное оружие. В ходе потасовки нечаянно нажал на спусковой крючок. Выстрел пришелся прямо в висок Векилу Абдуллаеву. Парня доставили в больницу, где он скончался после операции. Родственники пострадавшего выразили возмущение действиям полиции. Очевидцы сообщали, как родственники высказывали намерение отомстить, так сказать "кровь за кровь". В ситуацию даже пришлось вмешаться главе азербайджанской диаспоры Тофигу Гусейнову. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, причинении вреда по неосторожности и задержал ДПС-ника Гусева, однако 4 июня его освободили по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
— По поручению председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в главном управлении СК.
В связи с тем, что сотрудника дорожно-патрульной службы Александра Гусева отпустили, люди выразили разные мнения на этот счет в социальных сетях и в СМИ.
Мнения людей
- Лезешь на сотрудника полиции - получай пулю. Все логично. Не надо скрываться и оказывать сопротивление, получили бы штраф и поехали бы домой. Там на видео видно, что полицейский сам был в шоке, когда выстрелил, - выразил свое мнение сибиряк Антон.
- До боли жаль бесправного, исполнявшего свой долг человека. Система его съест. Всё ещё хотите служить в полиции? Сначала посмотрите, что произойдёт с человеком исполняющего свой долг, - высказались анонимно.
- Потерпевший уже ответил ценою жизни! Осталось ответить ДПС-нику за содеянное ценою свободы. Оба виноваты, - считает Кристина.
- А как же толерантность? Про славян поступающих также и штурмующих многочисленными родственниками милицию за 40 лет нынешней власти не было слышно, а про невиноватых ребят с Кавказа раз в полгода стабильно! Если славянин при свидетелях ляпнет, что он кого-то убьёт, то его минимум посадят в камеру, а тут, пожалуйста? Или это только для наивных простолюдинов толерантность, а "кого надо" армия охраняет? - спросил Аноним.
- Люди до последнего момента верят, что полицейский не будет применять оружие. Когда получают пулю, то скулят, как собаки сутулые о произволе и начинают бегать с жалобами,- ответил Кристине некто под именем "Как-То Так".
- Ага, "непроизвольно нажал". Не секрет, что гаишники беспредельничают на дорогах. Чувствуют себя "царьками" и рукоприкладством не гнушаются. Сейчас всех собак повесят на скончавшегося парня. Убил человека, который смирно лежал на капоте машины! Ужас, - высказался Аноним.
- А почему за 25 лет моего водительского стажа меня ни разу не избивали сотрудники ДПС, не вымогали деньги и вели себя вполне корректно? Может потому, что я останавливаюсь по их требованию, а не удираю, может потому-что я не пытаюсь "отбить своих"? Невиновному человеку не от чего убегать. А раз так, то "пострадавшие" или балда, или под наркотой, или они почувствовали себя "царьками" на дорогах,- заметил безыменный пользователь.
- Посадить на реальный срок полицейского! Сделать показательный суд, чтобы другим неповадно было в людей стрелять, а то оборзеют полицейские от безнаказанности, будут палить в голову не боясь! - воскликнул Андрей
- Я за то, чтобы Гусева отпустили. Если сейчас его накажут, то ноль цена нашим стражам порядка. Все те, кто не соблюдает правила, начнут борзеть ещё хлеще. Я верю в то, что выстрел произошёл непроизвольно,- изрекла бердчанка под именем "Джейн Эйр".
К слову, других пассажиров "Тойоты" задержали. В отношении парней возбудили уголовное дело по статьям 318, 319 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти". Сотрудники Следственного Комитета выяснили, что молодые люди противились задержанию и дрались с полицейскими.