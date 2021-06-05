Педофил надругался над 10-летним мальчиком в безлюдном месте. Извращенца арестовали
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Педофил надругался над 10-летним мальчиком в безлюдном месте. Извращенца арестовали

1:00:596/5/2021Фото: pixabay.com
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Он был задержан в считанные часы. Ему предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал полностью.

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Суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком в Калининграде. Накануне его задержали по обвинению в насилии в отношении 10-летнего мальчика. 4 июня решением суда он взят под стражу на 2 месяца, рассказали в региональном управлении СКР.

"Обвиняемый в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком отправлен под арест до 2 августа", - уточнили в Следственном комитете.

Накануне в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины по обвинению в сексуальном насилии над ребенком - насильственных действий сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

"В настоящее время мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал полностью", - говорится в сообщении ведомства.

Как полагает следствие, 2 июня обвиняемый под надуманным предлогом привел 10-летнего мальчика в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Он был задержан в считанные часы. Ведутся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердском супермаркете "Мария-Ра" в конце мая педофил трогал 9-летнюю девочку. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Извращенца Бердский суд арестовал на два месяца. Им оказался 34-летний местный житель, уже судимый за аналогичное преступление.

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