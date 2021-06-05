Опасные дни магнитных бурь в июне 2021 года: Как вылечить метеозависимость, чтобы не иметь последствий геоударов

В июне 2021 года метеопатов ждет еще три испытания. Две бури будут средними по мощности и одна будет мощной.
10 июня начнется суточная магнитная буря, она продлится до вечера 11 июня. Сила ее ударов будет на уровне 3-4 баллов. Негативное влияние могут усиливать астрономические новолуние и кольцевое солнечное затмение, которые начнутся еще днем.
15-17 июня пройдет очень мощная по силе буря. Ее удары будут на уровне 5 баллов. Она будет ощутима даже для тех, кто не обладает высокой метеочувствительностью. Даже здоровые люди смогут чувствовать недомогания.
26 июня ожидается тоже буря средней мощности с ударами в 3 балла.
В неблагоприятные дни магнитных бурь самым распространенным симптомом являются головные боли, способные переходить в мигрень, резкие скачки артериального давления, боли в груди. Со стороны нервной системы тоже достаточно много расстройств - повышается эмоциональность, нервозность, раздражительность. Нарушается сон. Особенно яркими эти проявления могут быть 10 июня.
Метеопаты заранее начинают чувствовать легкие недомогания, свидетельствующие о приближении бури. Метеозависимость заболеванием не является, такого диагноза нет. Магнитные колебания обостряют те проблемы со здоровьем, которые у вас уже есть. Потому главное, что вы можете сделать, чтобы облегчить свое состояние - это пройти обследование у врачей и получить назначения для лечения основного заболевания. В поликлиниках больничные листы не выдаются из-за метеозависимости и все, что могут сделать метеозависимые люди - это предпринимать меры по подготовке, которые включают в себя комплекс мер.
Это регулирование своего режима дня, нормализация режима сна и питания. Откажитесь от вредной и жирной пищи, ешьте больше фруктов и овощей. Совсем откажитесь от кофе, от фастфуда, от алкоголя, бросайте курить.
Постарайтесь распланировать свой день так, чтобы избегать физических и нервных перегрузок. Чаще гуляйте и дышите свежим воздухом. Не пропускайте прием назначенных вам лекарств. Перед сном проветривайте комнату.
Можно принимать курсами растительные успокоительные препараты, больше пить чистой воды, не пренебрегать травяным чаем.