Выплаты и пособия только на карту «Мир» начнут перечислять с 1 июля 2021 года в Новосибирской области

Министерство труда и социального развития Новосибирской области доводит до сведения жителей региона информацию о том, что с июля 2021 года все денежные средства, перечисляемые государством на счета граждан в качестве пособий и выплат будут переводиться только на карту «МИР».
К таким выплатам отнесли пособия по безработице, выплаты для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от аварии на ПО «Маяк», пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полигоне.
Также на «МИР» будут перечисляться детские пособия, пособия на третьего и последующих детей до 3-х лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Всем, у кого еще нет карты «МИР» необходимо получить ее для своевременного осуществления начислений пособий и выплат, сообщили в региональном министерстве труда и соцразвития.