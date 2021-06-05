Выплаты и пособия только на карту «Мир» начнут перечислять с 1 июля 2021 года в Новосибирской области
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Выплаты и пособия только на карту «Мир» начнут перечислять с 1 июля 2021 года в Новосибирской области

5:51:046/5/2021Фото: Strana
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К ним относятся в том числе детские пособия, выплаты на третьего и последующего ребенка до 3-х лет, а также на детей от 3 до 7 лет.

Пособия и выплаты теперь доступны только обладателям карты "МИР"

Министерство труда и социального развития Новосибирской области доводит до сведения жителей региона информацию о том, что с июля 2021 года все денежные средства, перечисляемые государством на счета граждан в качестве пособий и выплат будут переводиться только на карту «МИР».

К таким выплатам отнесли пособия по безработице, выплаты для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим от аварии на ПО «Маяк», пострадавшим от испытаний на Семипалатинском полигоне.

Также на «МИР» будут перечисляться детские пособия, пособия на третьего и последующих детей до 3-х лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Всем, у кого еще нет карты «МИР» необходимо получить ее для своевременного осуществления начислений пособий и выплат, сообщили в региональном министерстве труда и соцразвития.

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