В чем уникальность Новолуния в июне 2021: точная дата и почему день может быть опасным, как использовать его силу
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В чем уникальность Новолуния в июне 2021: точная дата и почему день может быть опасным, как использовать его силу

5:20:096/5/2021Фото: pxhere
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Влияние затмений всегда не ограничивается 1 днем - оно работает медленно, события будут медленно, но неотвратимо разворачиваться.

новолуние
Зарождающаяся луна своей тенью перекроет солнечный диск, оставив ему золотую корону

Сразу 2 интересных события произойдут в июне 2021 года 10 числа. Эти два события, объединяясь, создадут уникальную энергетику дня, для одних - просто замечательную, для кого-то - не очень.

Речь идет о Новолунии и Кольцевом солнечном затмении. Земля, Луна и Солнце выстроятся в одну линию в созвездии Близнецов. Тень новой зарождающейся Луны будет перекрывать солнечный диск неполностью - останется видимым самый край солнца. И выглядеть Солнце будет как огненное кольцо с перекрытой серединой диска.

Данное событие будет являются завершающим коридор затмений, который длится с 26 мая, когда состоялось полное лунное затмение. Астрологи называют этот период кармическим коридором затмений, потому что затмения всегда случаются парами - лунное и потом солнечное. А само по себе затмение - это всегда кульминация чего либо. Имеется ввиду подведение итогов вашей прошлой жизни и закладывание энергетической программы на будущее.

Влияние затмений всегда не ограничивается 1 днем - оно работает медленно, события будут медленно, но неотвратимо разворачиваться. Каждый человек получит свой "бумеранг" за все свои ошибки прошлого. Поскольку влияние затмения будет еще сколько то времени длиться, можно постараться исправить все то, в чем вы были неправы и где допустили ошибки, чтобы не расплачиваться за них в будущем.

Действовать рекомендуется не спеша, все просчитывать, каждый свой шаг взвешивать, реально оценивать последствия. Не забывайте об интуиции - прислушивайтесь к ней.

Не рекомендуется начинать ничего важного и крупного, нужно качественно завершить все то, что уже начато. Соберитесь с мыслями и действуйте.

И новолуния и затмения большей частью оказывают негативное воздействие на человека, потому что влияют на эмоциональную сферу вашей жизни. Повышается тревожность, вспыльчивость, агрессивность. В таком состоянии очень легко наделать массу новых ошибок, а допускать этого 10 июня крайне нежелательно. Настройтесь на позитивную волну и помните, что все ваши тревоги и сомнения навеяны астрономическими явлениями и, скорее всего, не имеют под собой реальной почвы. А значит можно игнорировать их, веря в самое лучшее.

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