В помойку превратился лес Бердска: Мусор после отдыхающих вывозят КамАЗами. Смотрите фото
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В помойку превратился лес Бердска: Мусор после отдыхающих вывозят КамАЗами. Смотрите фото

4:39:306/5/2021,Анастасия СолодковаФото: Олега Рыжкова
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Территория, где оставляют отходы, находится в водоохранной зоне - практически на берегу Обского моря. Рядом знаменитая «Чайка», куда приезжают отдыхать туристы со всей Сибири. А лето только началось.

А рядом Обское море

Летний сезон отдыха только начался, а лес в Бердске уже превратился в помойку. Новые стихийные свалки и последствия посиделок с шашлыками ежедневно наблюдают бердчане, живущие в микрорайоне Морском. Он расположен в зеленой зоне в районе базы «Голубое озеро».

По мнению местного жителя Олега Рыжкова, здешняя территория находится в водоохранной зоне - практически на берегу Обского моря. Рядом знаменитая «Чайка», куда приезжают отдыхать туристы со всей Сибири.

- Стоят таблички «Въезд в лес запрещен». Но все ограждения, чтобы в лес никто не заезжал, разрушены — деревянные и бетонные. Ни разу не видел каких-то лесных патрулей. Власть не контролирует ситуацию в бердском лесу. И закончится это все тем, что лес наш загадят. Встает вопрос: почему администрация Бердска не хочет собирать деньги с нарушителей. Вставайте, организовывайте ежедневные патрули и собирайте штрафы. Едет машина — штраф, бросил прохожий бутылку — штраф, разжег кто-то костер — штраф. Не хотят пополнять казну, - сделал вывод Рыжков.

По его словам, бетонные блоки, перегораживающие проезд в лес и на берег Обского моря сдвинули:
- Свалки теперь у нас по всему лесу — пластик, костровища. Полный беспредел. Никто на это не обращает внимания. Пока ничего не случилось...
Олег отметил, что как священнослужитель он может «только молиться за этих людей о вразумлении»:
- Чтобы не уничтожали свою природу, свое богатство.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника управления природными ресурсами Бердска Андрей Неустроев, администрация города два года пыталась бороться с проезжающими в лес — ставили таблички, перегораживали дорого. Но все без толку.
- Нужно поймать человека за этим делом, чтобы доказать, кто сломал. А сидеть в засаде в лесу бессмысленно. У нас нет полномочий, - заявил Неустроев. - Мы КамАЗами оттуда каждую неделю мусор вывозим. Никто за собой не убирает.

Он отметил, что не обладает полномочиями и Бердский лесхоз. Наказывать имеют право так называемые «карательные органы» - министерство природных ресурсов, Росприроднадзор, полиция и другие.

В МВД сейчас рассматривают законопроект, ужесточающий наказание за появление автомобилей в зеленых зонах. Если поправки примут, то в КоАП появится федеральный штраф за проезд, парковку и остановку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями. Нарушителей ждет ответственность от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Предполагается, что фиксировать эти проступки позволит и разрабатываемый федеральный аналог приложения «Помощник Москвы»: если нарушение сфотографируют таким способом, придется заплатить 2 тыс. рублей, пишет Autonews.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жители микрорайона Морского возмущены малолетними гонщиками, которые разъезжают без прав по внутриквартальным и лесным дорогам, терроризируя местное население. В управлении ГИБДД Новосибирской области заявили, что направят в зону отдыха экипажи, но и местная власть должна позаботиться о благополучии на муниципальной территории.

Место отдыха в бердском лесу


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