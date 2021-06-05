15 книг, рекомендуемых к прочтению школьникам на лето от мэра Москвы
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15 книг, рекомендуемых к прочтению школьникам на лето от мэра Москвы

9:43:496/5/2021Фото: Pixabay
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Библиотекари дали советы, с какими книгами провести лето тем, кто отдыхает от учебы, но хочет познать что-то новое.

Книги, которые будет интересно почитать детям, рекомендовали работники московских библиотек

Сотрудники московских библиотек дали рекомендации по прочтению книг на лето для школьников. Среди рекомендованных 15 книг есть и современная литература, и классика, познавательные истории о путешествиях, освоении космоса и математики.

Рекомендации для учащихся младших классов — им советуют читать о летних приключениях, дружбе и даже освоить настоящий детектив. К летним приключениям можно отнести «Асино лето» Тамары Михеевой, «Марфа из Сосновки» Нины Павловой, «Анька М и Анька П» Татьяны Март. Детям младшего школьного возраста будет интересно изучить детективную историю «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет» Астрид Линдгрен, а приключенческие истории описаны в «Книге искателя приключений» Тедди Кина.

Для тех, кто постарше другие рекомендации — много историй разных авторов в сборнике «Рассказы Волчка. Внутри что-то есть», документальные истории о полете собак в космос от работника космического музея Дарьи Чудной - «Животные-космонавты. Первые покорители космоса».

«Все из-за мистера Террапта» Роба Буйе, «Здесь, в реальном мире» Сары Пеннипакер, «Аляска» Анны Вольтц , - тут ребята окунутся в сложные взаимоотношения друг с другом, детей с взрослыми, и отношения с животными.

Старшеклассникам рекомендуется познать мир фантастики, логики и танцев. Обо всем это можно узнать в книгах: «Сиблинги» Ларисы Романовской, «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс, «Два капитана» Вениамина Каверина, «Миллион за теорему!» Елены Липатовой, «Открытый финал» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, советуют на официальном сайте мэра Москвы.

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