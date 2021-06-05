"Сердце обливается, как только представлю, что их могли убить и съесть": Двух лошадей Дольку и Милку ищет хозяйка в поселке за Бердском

Ищет двух пропавших лошадей их хозяйка Татьяна Абрамова.
Как утверждает Татьяна, животные пропали из электроизгороди поселка Университетский СНТ "Ключи-4 Восточные" 24 мая.
- Их след был найден около СНТ "Родничок" на проселочной дороге ведущей в сторону поселка Морозово. С того времени, мы ездим и ищем их по всем окрестным деревням и поселкам. Обычно лошади приходят к другим лошадям, поэтому в первую очередь разговаривали с владельцами конюшен и ферм. Но, к сожалению, поиск пока успехов не дал, - рассказала хозяйка лошадей Татьяна Абрамова 5 июня.
Также Татьяна отметила, что лошади очень доверчивы. Одна из кобыл даже была любимицей детей из Барышевского детского дома.
- Как только представлю, что их могли убить и съесть, так сердце кровью обливается. Рыжая - Долька еще совсем молодая лошадь. И белая (такая масть у коней называется серая) Милка. Несколько лет Мила проработала в иппотерапии, помогала особенным детям в реабилитации,- сообщила хозяйка пропавших животных.
В настоящее время Абрамова написала заявление в полицию.
Татьяна просит всех неравнодушных людей откликнуться. Возможно, именно вы увидите тех самых лошадей или их следы в необычном месте. Обращайтесь по имеющейся информации по телефону: 8-923-247-34-58 (Татьяна).