"Сердце обливается, как только представлю, что их могли убить и съесть": Двух лошадей Дольку и Милку ищет хозяйка в поселке за Бердском
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"Сердце обливается, как только представлю, что их могли убить и съесть": Двух лошадей Дольку и Милку ищет хозяйка в поселке за Бердском

9:33:346/5/2021,Алина БуроваФото: Татьяны Абрамовой
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Как отметила хозяйка, одна из кобыл даже помогала особенным детям в реабилитации. В последний раз их след был найден около СНТ "Родничок" на проселочной дороге.

Хозяйка лошадей в недоумении куда могли пропасть животные

Ищет двух пропавших лошадей их хозяйка Татьяна Абрамова.

Как утверждает Татьяна, животные пропали из электроизгороди поселка Университетский СНТ "Ключи-4 Восточные" 24 мая.

- Их след был найден около СНТ "Родничок" на проселочной дороге ведущей в сторону поселка Морозово. С того времени, мы ездим и ищем их по всем окрестным деревням и поселкам. Обычно лошади приходят к другим лошадям, поэтому в первую очередь разговаривали с владельцами конюшен и ферм. Но, к сожалению, поиск пока успехов не дал, - рассказала хозяйка лошадей Татьяна Абрамова 5 июня.

Также Татьяна отметила, что лошади очень доверчивы. Одна из кобыл даже была любимицей детей из Барышевского детского дома.

- Как только представлю, что их могли убить и съесть, так сердце кровью обливается. Рыжая - Долька еще совсем молодая лошадь. И белая (такая масть у коней называется серая) Милка. Несколько лет Мила проработала в иппотерапии, помогала особенным детям в реабилитации,- сообщила хозяйка пропавших животных.

В настоящее время Абрамова написала заявление в полицию.

Татьяна просит всех неравнодушных людей откликнуться. Возможно, именно вы увидите тех самых лошадей или их следы в необычном месте. Обращайтесь по имеющейся информации по телефону: 8-923-247-34-58 (Татьяна).

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Что могло случиться с лошадьми?

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