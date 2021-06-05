Дерипаска: у Путина есть карт-бланш на управление страной до 2030 года
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Дерипаска: у Путина есть карт-бланш на управление страной до 2030 года

6:07:406/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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По мнению миллиардера, давление на Россию не продлится больше двух-трех ближайших лет. Он считает, что санкции являются элементом гибридной войны.

Бизнесмен рассказал, что кроме Путина до 2030 года в России управлять никто не сможет

Миллиардер Олега Дерипаска рассказал о том, что на Западе думают о России как об изгое, но это не так. Россияне — другие, они сильно отличаются от жителей любой другой страны.

«Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть. Нас пытаются сейчас наказывать. Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны, эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал, и те предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы», - рассказал бизнесмен с состоянием в 4,6 миллиардов долларов.

По мнению Дерипаски, давление на Россию не продлится больше двух-трех ближайших лет.

«Они <страны Запада> такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: «Кто победит — холодильник или телевизор в России?». Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — сказал Дерипаска в интервью РБК.

Ранее Олег Дерипаска говорил, что санкции Запада наносят мирному населению страны не меньшего урона, чем военные действия. По его словам, санкции являются элементом гибридной войны.

В 2018 году США ввели санкции против Дерипаски и его предприятий UC Rusal и En+, в январе 2019 года санкции были сняты после того, как у Дерипаски осталось 45% акций предприятий вместо 70%.

По мнению американского Минфина, бизнесмен действовал в интересах Владимира Путина, поэтому именно Дерипаска и пострадал от санкций.

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