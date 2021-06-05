Зачем освящать квартиру, кто это делает и сколько стоит?
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05.06
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Зачем освящать квартиру, кто это делает и сколько стоит?

7:20:336/5/2021Фото: newmartyros
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Следует сразу отметить, что освящение жилья может проводить только священнослужитель. Все, кто говорят, что можно это сделать самостоятельно - совершенно не правы.

освящение квартиры
Освящение квартиры можно попросить у батюшки в ближайшем к вам храме

Если у вас возник вопрос нужно ли вам освятить квартиру и как это сделать, можно обратиться в ближайший храм и побеседовать со священником. Он вам сможет рассказать все нюансы и вы сами сможете определить. нужно ли это именно вам.

Следует сразу отметить, что освящение жилья может проводить только священнослужитель. Все, кто говорят, что можно это сделать самостоятельно - совершенно не правы. Вы можете читать молитвы и опрыскивать комнату святой водой, но это никоим образом не повлияет на освящение вашей квартиры.

Освящение квартиры не имеет ничего общего с заговорами и обрядами, оно не сделает вашу квартиру волшебной при помощи какой-то магии. Освящение предмета, машины или недвижимости дает благословение Господа на использование освященного предмета или квартиры во благо ближнему, совершать добрые дела, что позволяет служить Господу.

Обычно возникает и такой вопрос - когда нужно проводить освящение?

Освящение проводится один раз. Если вы только что купили квартиру и собираетесь сделать в ней ремонт, то освящение нужно делать только по его окончании. Обряд освящения квартиры подобен праздничному событию и проводить его нужно в чистом и убранном помещении, готовом к проживанию.

Стоимость освящения не имеет расценки. Делается это за счет того пожертвования, которое вы в силах сделать для храма. Да, во многих храмах висят тарифы. Они основываются на среднем размере тех пожертвований, которые чаще всего делают люди. Если вы попросите провести освящение и сообщите, что у вас нет столько денег, как указано в тарифе - вам не должны отказать.

После проведения освящения уместно накрыть стол для чаепития и поблагодарить батюшку за сделанное.

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