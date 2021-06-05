Умер легендарный баскетболист и тренер Вадим Капранов

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На сайте ЦСКА сообщили о смерти советского баскетболиста и тренера Вадима Капранова.
«Вадим Павлович посвятил армейскому клубу больше 20 лет жизни: сначала как игрок, потом как тренер мужской команды, а после стал одним из основателей и главным тренером женского ЦСКА», — говорится в сообщении.
Газета Le Dauphine Libere сообщила, что причиной гибели легенды баскетбола стал коронавирус. 2 июня Капранова госпитализировали, а через 2 дня узнали о его смерти.
В качестве игрока баскетбольной сборной он стал обладателем бронзовой олимпийской медали на играх в Мехико в 1968 году. В команде ЦСКА он стал семикратным чемпионом СССР и дважды завоевал Кубок европейских чемпионов(КЕЧ).
В ЦСКА он продолжил карьеру в качестве тренера, работал и с женской и с мужской командами. С французским клубом «Шаль-лез-О Баскет», он выиграл женский чемпионат Франции и дошел до КЕЧ. С французским «Буржем» два раза стал победителем женской Евролиги и пять раз выиграл чемпионат Франции.
Самым главным личным достижением Капранова как тренера стало «золото» чемпионата Европы 2003 года.